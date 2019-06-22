رئيس الاتحاد النوبى: تمليك منازل النوبين قرار أخر للحكومة مع صرف تعويضاتهم

بعد قرار الحكومة بصرف التعويضات لأهالى النوبة المتضررين من بناء وتعلية خزان أسوان، وإنشاء السد العالى من لم يسبق تعويضهم، ترصد "الدستور" موعد تلقى طلبات التعويضات ومدتها، بالإضافة إلى موعد تلقى طلبات التظلمات:



وتبدأ إجراءات تلقى طلبات تعويضات النوبيين المتضرريين يوم 25 يونيو الجارى، ويستمر لمدة 21 يومًا، أما طلبات التظلمات سيتم تلاقيها لمدة 10 أيام من تاريخ التقديم، وذلك فى عدة أماكن فى المحافظة لكى يتم تيسير الأمر عليهم، بالإضافة إلى أن ستشرف على سير هذه الإجراءات لجنة وزارية مختصة.



أما بخصوص النوبيين المتواجديين خارج مصر، يحق لهم توكيل أحد ينوب عنهم لتقديم الطلبات.



ومن ناحيته قال عبدالفتاح حسن عبدالحافظ،رئيس الأاحاد النوبى بأسوان، إنه حتى لم يتم تحديد أماكن تلقى طلبات تعويضات النوبيين، إلا أنه من المرجح أن تكون بفرع التضامن فى كلابشة التابعة لمركز نصر النوبة، ومبنى المساحة فى منطقة أطلس بأسوان، موضحًا أن التعويضات عبارة عن، قطع أراضى، ومنازل بديلة لمنازلهم الذين فقدوها وقت تعلية خزان أسوان وبناء السد العالى.



وأكد أنه صدر قرار أخر بالتزامن مع صرف التعويضات، وهو خاص بتحويل المنازل المقيمين بها إلى ملكيتهم، بدلًا من وضع اليد، حيث إنه أثناء وقت تعلية خزان أسوان وبناء السد العالى، ترك جدودهم منزلهم وتوجهوا إلى عدة مناطق وأسسو منازل، وبعدها استكملو معيشتهم بها ولكن بوضع اليد، مشيرًا إلى أن لم يكن هناك مكتب للشهر العقارى لتسجيل الممتلكات فى ذلك الوقت، وأنه تم تأسيسه بعد هجرات النوبيين بـ 9 سنوات.



وأوضح "عبدالفتاح لـ"الدستور"، أن النوبيين الموجودين فى مدينة أسوان يستطيعوا صرف مستحقاتهم من التعويضات من خلال شهادات الميلاد وأعلام الوراثة، لأنهم ليس لديهم أوراق غيرها تثبت أحقيتهم للتعويض، أما المقيمين بنصر النوبة لديهم ما يثبت، لأن هجرتهم كانت فى فترة حكم الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، ووقتها كان يتم تسجيل أسمائهم، أما الذين رحلو دون تسجيل أسمه، لم يتم صرف أى تعويضات له.



ذكر، أن خطة الأتحاد النوبى بعد صرف التعويضات، تنظيم العديد من دورات التنمية البشرية، ودورات توعية للشباب فى مجال الزراعة والعمل التنموى، لافتًا إلى أن الهدف من ذلك تأهيل الشباب لسوق العمل، وتأسيس المشروعات التى تتناسب مع طبيعة محافظ أسوان، وتتيح لأبناء النوبة العديد من فرص العمل.



وتابع، أن بعد قرار صرف التعويضات يتم العرض عليهم من قبل بعض المسئولين بصرف التعويضات، مبالغ مالية تصل إلى ربع مليون جنية، أو مساكن فى محافظات أخرى، بديلًا للأراضى والمنازل المخصصة لهم داخل المحافظة، ولكنهم يرفضون هذه العروض بشدة، لأنهم يريدون العيشة فى أماكن أجدادهم وطبيعة النوبة الصافية التى لا توجد فى أى مكان أخر.



وناشد رئيس الأتحاد النوبى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، بوقف هذه العروض لأنها تلقى رفضًا من النوبيين، كما أن بعض النوبيين يسيئوا فهمها ويشككوا فى الدولة، وأنها تريد طردهم من موطنهم الأصلى.



وطالب رئيس الأتحاد النوبى، من رئيس الجمهورية السماح بمد فترة تلقى طلبات تعويضات النوبيين لمدة 6 أشهر بدلًا من 21 يومًا، وذلك نظرًا لمراعاة ظروف النوبيين المقمين خارج مصر وعدم وجود من ينوب عنهم، واسترجاع باقى حقوق أهالى النوبة الذين تسبب بناء خزان أسوان فى ضرر أكثر من منزل وليس واحدًا فقط، ولديهم الأوراق الرسمية التى تثبت صحة قولهم، حيث أنه يحق لهم الحصول على منزل واحد فقط، ولكن حقوقهم أكثر من ذلك، أما بالنسبة للذين لايمتلكون مايثبت بأحقيتهم فى المنازل فلا يتم صرف تعويض لهم قائلًا" هو اللى ضيع حقه أنه علشان معهوش أثبات الدولة مالهاش دعوة".



وأختتم رئيس التتحاد النوبى حديثه مقدمًا شكرة للحكومة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى على الجهود المبذولة لاسترجاع حقوق أهالى النوبة، قائلًا" أ؛نا بقالنا 117 سنه مفيش حكومة عملت قرار زى ده غير حكومة السيسى"، متمنيًا فى المرحلة القادمة يتم استرجاع باقى حقوق أهالى النوبة المتضررين من تعلية خزان أسوان، وبناء السد العالى.