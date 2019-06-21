برشلونة وأرسنال وديًا في كامب نو 4 أغسطس

أعلن برشلونة بطل الدوري الإسباني لكرة القدم الجمعة أنه سيلاقي أرسنال الإنجليزي في الرابع من أغسطس المقبل في مباراة ودية في إطار كأس غامبر (اسم مؤسس النادي) التي ينظمها الفريق الكاتالوني سنويا.

وقال برشلونة في بيان له: "النسخة الـ54 لكأس جوان غامبر ستشهد مشاركة أرسنال، وصيف بطل مسابقة الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ)، في 4 أغسطس حيث ستكون بدايات رجال المدرب إرنستو فالفيردي في كامب نو أمام مشجعيهم".

وأضاف "قبل المباراة، سيكون التقديم الرسمي لتشكيلة موسم 2019/2020".

وهي المرة الأولى التي سيشارك فيها فريق "المدفعجية" في كأس غامبر التي توج بها برشلونة في العام الماضي بفوزه على بوكا جونيورز الأرجنتيني 3-صفر.