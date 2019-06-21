ألمانيا تدعو إلى تسوية النزاع الحالي في الخليج بالطرق السلمية

دعت الحكومة الألمانية بشدة إلى تسوية النزاع الحالي في الخليج بالطرق السلمية.



وقالت نائبة المتحدث باسم الحكومة الألمانية، مارتينا فيتس، اليوم الجمعة في برلين إن ألمانيا تسعى إلى التأثير من هذا المنطلق على كافة أطراف النزاع، وبخاصة إيران.



وكانت إيران قصفت ليلة الأربعاءالخميس طائرة مسيرة أمريكية، مدعية أنها تسللت إلى مجالها الجوي، بينما تقول الولايات المتحدة إن الطائرة كانت تحلق فوق المياه الدولية. وأدى ذلك إلى تصاعد النزاع بين الولايات المتحدة وإيران.



وبحسب تقديرات الحكومة الألمانية، يريد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجنب نزاع حربي. وقالت فيتس إن الحكومة الألمانية ترحب بذلك.



ولم تعلق المتحدثة عن وجود اتصالات محتملة للحكومة الألمانية في هذا النزاع، خاصة بشأن تحذيرات محتملة من الولايات المتحدة. كما لم تعلق المتحدثة على رد فعل الإدارة الأمريكية.



وفي إشارة إلى الهجمات الأخيرة على سفن في مضيق هرمز، قالت فيتس إن مثل هذه الأعمال لا تعرض فقط الأفراد للخطر، بل قد تساهم أيضا في تصعيد النزاع، مؤكدة ضرورة ضمان حماية السفن التجارية، موضحة أن هذا مهم بالنسبة لألمانيا أيضا بصفتها دولة تجارية.



وبحسب بيانات وزارة الدفاع الألمانية، فإن مهمة التدريب التي تقوم بها القوات الألمانية في دولة العراق المجاورة لإيران تسري على نحو طبيعي حتى الآن. ووفقا للبيانات، يوجد بالقرب من العاصمة العراقية بغداد وفي إقليم كردستان العراق 150 جنديا ألمانيا لتدريب قوات أمن هناك.