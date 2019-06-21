مقتل 20 إرهابيًا في عملية مشتركة على الحدود المالية النيجرية

قتل 20 إرهابيا خلال عملية مشتركة مالية نيجرية فرنسية على الحدود بين مالي ونيجيريا.



وأفاد بيان بثته الإذاعة المالية اليوم الجمعة، بأنه تم قتل أكثر من عشرين إرهابيا، والاستيلاء على كمية كبيرة من الأسلحة الصغيرة، وقاذفة صواريخ، وعشرون دراجة نارية، ووسائل اتصال.



ونقلت الإذاعة عن قوات برخان الفرنسية أن للمواد المضبوطة علاقة بالهجوم الذي نفذ قبل أيام في بالي بيري النيجرية، مضيفة أن العملية تأتي استجابة من قوة برخان الفرنسية استجابةً لطلب الرئيس النيجيري محمدو إيسوفو؛ وردا على هجمات الجماعات الإرهابية المسلحة ضد بلاده الشهر الماضي.



شارك في العملية أربعمائة عنصر من قوة بارخان ومائة مركبة من مجموعة محارب الصحراء من قواعد غاو وميناكا شمال مالي، ومكنت المعلومات الاستخباراتية من تحديد موقع الجماعة الإرهابية، والقضاء عليها.