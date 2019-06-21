بسبب إيران.. القلق يخيم على إسرائيل

يسيطر القلق على الاحتلال الإسرائيلي تجاه التوترات الأخيرة بين الولايات المتحدة وإيران، وذلك بعد إسقاط طهران لطائرة أمريكية، حسبما نشرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية.



وتخشى تل أبيب اندلاع مواجهة بين طهران وواشنطن في الوقت الحالي، لأن الأمر من شأنه أن يدفع إيران إلى شن ضربات ضد أهداف إسرائيلية حول العالم، بالإضافة إلى إمكانية إيعاز حزب الله إلى فصائل المقاومة في قطاع غزة بتخسين المواجهات على الحدود الجانبية.



ورأى مسئولون رفيعو المستوى داخل المنظومة الأمنية الإسرائيلية أنه في حال لم ترد واشنطن على إسقاط طائراتها، فإن إيران ستدرك جيدًا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يحاول منع الحرب، ما يجعلها تتمادى في استفزازها.