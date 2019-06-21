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سياسي
الجمعة 21/يونيو/2019 - 12:47 م

"تعليم البرلمان" يناقش قانون إنشاء مدينة زويل للعلوم غدًا

تعليم البرلمان يناقش
عائشة حسن
dostor.org/2680087

تعقد لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، اجتماعها غدا السبت، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 161 لسنة 2012 بإنشاء مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا.

وتنظر اللجنة الدراسة التى طلبتها اللجنة من المركز الإقليمى لتعليم الكبار (بسرس الليان - محافظة المنوفية) أثناء مناقشة موازنة المركز للسنة المالية 2019/2020.

أما جدول اللجنة يوم الأحد، فلمناقشة مشروع قانون مقدم من النائب عبدالمنعم العليمي وستين نائبًا آخرين، بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، والاجتماعية الآخرين لاستمرار مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 161 لسنة 2012 بإنشاء مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا.

واجتماع يوم الاثنين لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009، كما تستكمل مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 161 لسنة 2012 بإنشاء مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا.

وتناقش اللجنة يوم الثلاثاء طلب الإحاطة المقدم بشأن انتشار ظاهرة الدروس الخصوصية لطلبة كليات الطب الذى نتج عنها تدنى مستوى الأطباء في الفترة الأخيرة والأخطاء الطبية الفادحة التي تؤدي بحياة المواطن.

كما تناقش طلب الإحاطة المقدم بشأن سد العجز فى العمالة الإدارية والمالية والفنية بجامعة الوادى الجديد، وطلب الإحاطة المقدم بشأن تهالك مبنى كلية العلوم بجامعة الإسكندرية.

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