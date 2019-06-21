"لوفتهانزا" الألمانية تغير مسارها لتجنب مضيق هرمز

عقب قصف إيران لطائرة مسيرة أمريكية، قررت شركة "لوفتهانزا" الألمانية العملاقة للطيران اتخاذ

تدابير احترازية.



وقال متحدث باسم الشركة اليوم الجمعة، إن الشركة قررت بالفعل أمس الخميس تغيير مسار رحلاتها لتجنب مضيق هرمز في منطقة الخليج، مضيفا أنها قررت اليوم توسيع مجال تغيير المسار ليشمل أجزاء من المجال الجوي الإيراني.



وتجدر الإشارة إلى أن لوفتهانزا واحدة من بين عدة شركات طيران عدلت مسارات رحلاتها لتجنب المنطقة بعد أن أعلنت إيران أمس أنها أسقطت طائرة أمريكية بدون طيار.



وقالت لوفتهانزا إن رحلاتها المنتظمة إلى طهران تسير بشكل طبيعي.



وأعلنت شركة الخطوط الجوية البريطانية، اليوم الجمعة، أنها ستلتزم بتوجيهات إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية وستتفادى أجزاء من المجال الجوي الإيراني، على أن تواصل رحلاتها العمل عن طريق مسارات بديلة.