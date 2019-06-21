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الجمعة 21/يونيو/2019 - 12:44 م

بكين تنقذ 1100 امرأة من "إغراء الزواج"

بكين تنقذ 1100 امرأة
وكالات
dostor.org/2680084

قالت السلطات الصينية إنها أنقذت أكثر من 1100 امرأة أجنبية مخطوفة في حملات للشرطة، بالتنسيق مع 5 دول في جنوب شرق آسيا.

وأوضحت وزارة الأمن العام، اليوم الجمعة، أنه تم إلقاء القبض على أكثر من 1300 مشتبه بهم، بتهم قيامهم بإغراء واختطاف للنساء بعد وعود بالوظائف أو الزواج.

واستمرت العملية المشتركة من يوليو، وحتى ديسمبر من العام الماضي.

وارتفع الطلب على العرائس الأجانب في الصين في السنوات الأخيرة. ويقول خبراء إنه إرث لسياسة الطفل الواحد السابقة في البلاد، التي شوهت التوازن بين الجنسين لصالح الرجال.

وتقول جماعات مناصرة، إن النساء في جنوب شرق آسيا كثيرا ما يتم إغرائهن عبر الحدود الجنوبية التي يسهل اختراقها في الصين ومن ثم يتم تخديرهن.

ويقولون: إن العديد من النساء المتاجر بهن يجدن صعوبة في الحصول على مساعدة في الصين، لأن القيود المفروضة على المنظمات غير الحكومية تجعل من الصعب على شبكات الدعم العمل.

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