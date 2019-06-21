محامي أسرة مريم: ندرس حيثيات الحكم النهائي لاتخاذ قرار الاستئناف من عدمه

قال محامي أسرة الطالبة "مريم" التي تعرضت لاعتداء وحشي العام الماضي في بريطانيا، الدكتور عماد أبوحسين، إنه يدرس حيثيات الحكم والذي صدر يوم الأربعاء الماضي، ومعرفة المعطيات التي استند إليها القاضي في حكمه وبناء عليه سيتم تحديد ما إذا كانت وجهة نظر القاضي القانونية صحيحة أم لا لبحث قرار التقدم بطلب الاستئناف، وتقديم الأوراق مرة أخرى، وذلك وفقًا للقانون البريطاني.



وأضاف محامي أسرة الطالبة "مريم"، أنه درس الحكم الذي صدر يوم الجمعة الماضية بتاريخ 14-6-2019 وتبين أنه صحيح قانونًا ولا يحتاج إلى طلب الاستئناف على الحكم.



يذكر أن محكمة الجنايات العليا أصدرت الجمعة الماضية الحكم على "ماريا فريزر"، 20 سنة، بالسجن لمدة ثمانية أشهر في مؤسسة الجناة الخاصة بالشباب، وذلك من قبل قاضٍ في محكمة نوتنجهام كراون، فيما تم الحكم على فتاة ثانية تدعى "بريتانيا هانتر" 18 عامًا بالخدمة المجتمعية وإعادة التأهيل، بينما لم يتم الحكم على الأخيرة وعمرها 16 سنة بسبب صغر سنها، وتم تحويلها إلى مؤسسة الأحداث الخاصة بمن هم دون السن القانونية للمحاكمة.



وتم إصدار الحكم يوم الأربعاء الماضي بمعاقبة ناتاشا وليامز بالتحويل إلى مركز إعادة تأهيل المجرمات القصر لمدة عام، مع الأخذ فى الاعتبار أنه سيتم حبسها إذا ما ارتكبت أي جرم آخر خلال فترة إعادة التأهيل، أصدرت المحكمة قرارا بمعاقبة المجرمة ( و.ن ) بالإحالة إلى مركز إعادة التأهيل المجرمات القاصرات لمدة تسعة أشهر، وبمعاقبة راشيل دوبينز بالإحالة لمركز إعادة التأهيل للمجرمات القصر لمدة ستة أشهر، وعاقبت ( د.ب) أيضا بالإحالة إلى مركز إعادة تأهيل المجرمات القاصرات.