المترو: السرعة "طبيعية".. ومدة الرحلة من العتبة للاستاد 20 دقيقة

قال المتحدث الرسمي باسم الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، أحمد عبدالهادى، إن خطوط المترو الثلاثة تسير بمعدلها الطبيعي وهو 80 كم ساعة، ولا يوجد خفض لسرعة القطارات بسبب ارتفاع درجات الحرارة اليوم.



وأضاف "عبدالهادى"، في تصريحات خاصة لـ "الدستور"، أن خفض سرعة القطارات في الخط الأول يكون خلال فترة ارتفاع درجات الحرارة إلى درجات عالية للغاية، وذلك حرصا من الشركة في الحفاظ على كفاءة القطار حتى لا يتسبب احتكاك عجلات القطار بالقضبان مع السرعة العالية، وارتفاع درجات الحرارة في حدوث مشاكل فنية فى القطار تنتج عنها كوارث وحفاظا على أرواح المواطنين.



وأوضح عبدالهادى، أن سرعة الخطوط الثلاثة اليوم في معدلها الطبيعي، لافتا إلى أن المواطن يتمكن من الوصول من وسط البلد "محطة العتبة"، وحتى استاد القاهرة الدولى في 20 دقيقة فقط لا غير.