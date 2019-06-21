عودة بيتر تشيك لتشيلسى الأبرز فى عناوين الصحف البريطانية

تصدرت عودة الحارس التشيكي المخضرم بيتر تشيك لنادي تشيلسي الإنجليزي في منصب إداري بعدما قضى سنواته الأخيرة في الملاعب بصفوف الغريم اللندني أرسنال عناوين الصحف البريطانية الصادرة اليوم الجمعة.

وقالت صحيفة (ديلى ميل) في عنوانها الرئيسي: "تشيك يعود لتشيلسي بعد اعتزاله في أرسنال، الحارس الأسطوري للبلوز يعود لستامفورد بريدج كمشتشار فني وخبير أداء، فهل حان الوقت لعودة زميله القديم لامبارد".

وكتبت الصحيفة في عنوان آخر: "نيمار يبلغ باريس سان جيرمان بأنه لن يلعب في صفوفه بعد الآن بينما يخطط لعودة مثيرة لبرشلونة".

فيما كتبت صحيفة (صن) في عنوانها: "الجماهير ترحب بتشيك بعد عودته للبلوز تشيلسي في منصب إداري".

وأضافت: "الإسباني فرنادو توريس يعلن اعتزاله في سن الخامسة والثلاثين بعد 18 عاما في قمة كرة القدم حقق خلالها الفوز بكأس العالم وأمم أوروبا مع منتخب إسبانيا".

أما صحيفة (ميرور) فركزت في عنوانها الرئيسي على احتمالات رحيل البرازيلي نيمار عن باريس سان جيرمان وقالت: "برشلونة يعرض البرازيلي نيمار على سان جيرمان في إطار صفقة استعادة نيمار لتقليل القيمة المالية في ظل رغبة نيمار القوية للعودة للفريق الإسباني".

وعلقت الصحيفة على عودة بيتر تشيك لتشيلسي قائلة: "العودة للمنزل، بيتر تشيك يكمل عودته لتشيلسي مع توليه منصب إداري جديد".

بدورها، كتبت صحيفة (ديلي تليجراف) في عنوانها الرئيسي: "بيتر تشيك يعود لتشيلسي كمستشار فني وخبير أداء".

وأشارت الصحيفة إلى اعتزال الإسباني فرناندو توريس في سن الخامسة والثلاثين بعد إنجازات عديدة مع الأندية والمنتخب الإسباني توج خلالها بلقبي كأس العالم وأمم أوروبا مع منتخب "لاروخا".

