هل تلغي "سامسونج" الأزرار في "جالاكسي نوت 10"؟

قبل أسابيع قليلة من كشف النقاب عن "جالاكسي نوت 10"، تتواصل الشائعات الخاصة بجهاز سامسونج الجديد، الذي يتوقع أن يطرح في الربع الثالث من هذا العام.



ووفق ما نقل موقع "بوي جينيس ريبورت" المتخصص بالأخبار التقنية، فإنه كانت لدى سامسونج بالفعل بعض المخططات لإلغاء الأزرار المادية واعتماد أزرار استشعار الضغط في هاتفها الجديد "غالاكسي نوت 10"، إلا أن هذه الخطط جرى تعليقها إلى وقت لاحق.



وسيضم الهاتف الجديد الأزرار العادية الخاصة بالصوت والطاقة، فيما ستتم إزالة زر "Bixby".



ويتوقع إطلاق "نوت 10" في الربع الثالث من العام الحالي وتحديدًا في أغسطس.



وستطرح "سامسونج" بحسب توقعات 4 إصدارات من الهاتف الجديد، يتميز كل واحد منها بمواصفات مختلفة عن الآخر.



وتشير توقعات إلى أن جلاكسي نوت 10 سيدعم الاتصال بشبكة 5G، وكاميرا خلفية ثلاثية العدسات وبطارية عملاقة، فيما ينتظر أن يتجاوز سعره 1200 دولار أمريكي.