"مصر 2019" شاهدة على 4 أشياء تحدث لأول مرة فى بطولة أمم إفريقيا

تنطلق في العاشرة من مساء اليوم الجمعة بطولة كأس الأمم الإفريقية (مصر 2019) بلقاء المنتخب الوطني مع نظيره منتخب زيمبابوي.

البطولة الإفريقية هذه المرة ستشهد 4 أشياء جديدة تحدث لأول مرة في تاريخ بطولات كأس الأمم الإفريقية، حيث يشارك في هذه البطولة 24 منتخبا، كما يتوفر لكل منتخب ملعب تدريب خاص به عكس ما كان يحدث سابقًا بتدرب فريقين على نفس الملعب.

كما تشهد البطولة وصول المنتخبات إلى البلد المضيف قبل بداية المباريات بـ5 أيام، عكس ما كان يحدث سابقًا بوصولهم قبل البطولة بـ3 أيام فقط، فضلا عن أن بطولة "كان2019" ستكون أول بطولة يقُدم فيها تقنية حكم الفيديو المساعد "فار"، إذ سيعتمد استخدام "فار" بداية من مباريات ربع النهائي.

