القاهرة : الجمعة 21 يونيو 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
02:22 م

منذ احتجازه وحتى إطلاق سراحه.. القصة الكاملة لتورط "بلاتيني" في قضية مودنيال قطر
01:01 م

مطار القاهرة يجتاز التفتيش البريطانى

02:39 م

جابر نصار: لا بد أن تكون مصر جزءًا من مبادرة Mission talent العالمية
01:35 م

براتب 2000 جنيه.. 200 فرصة عمل جديدة من "القوى العاملة"
11:46 ص

السيسي ونظيره البيلاروسي يوقعان اتفاقيات تعاون مشترك
11:25 ص

صحيفة سعودية: "الحمدين" اعتاد تشويه الحقائق والتدخل في شئون الدول العربية
08:23 م

مصدر حكومى: طرح الاكتتاب فى الوقف الخيرى للتعليم مطلع يوليو المقبل
09:29 ص

التعليم: تتبع مصدر أسئلة امتحان "الديناميكا" المتداول
10:55 م

ترامب يشكر إسرائيل بعد إطلاق اسمه على مستوطنة في الجولان
07:28 م

طريقك إلى الجنة.. تقرير غربى: مصر أفضل الوجهات السياحية بسبب حضارتها وثقافتها
03:33 م

الحداد لـ "الدستور".. أى بادرة سياسية لن تفلح بليبيا في الوقت الحاضر
10:29 ص

الفلاحين: أزمة الليمون مفتعلة.. وسعره سينخفض لـ 10 جنيهات
رياضة
الجمعة 21/يونيو/2019 - 12:36 م

"مصر 2019" شاهدة على 4 أشياء تحدث لأول مرة فى بطولة أمم إفريقيا

مصر 2019 شاهدة على
أ ش أ
dostor.org/2680073

تنطلق في العاشرة من مساء اليوم الجمعة بطولة كأس الأمم الإفريقية (مصر 2019) بلقاء المنتخب الوطني مع نظيره منتخب زيمبابوي.
البطولة الإفريقية هذه المرة ستشهد 4 أشياء جديدة تحدث لأول مرة في تاريخ بطولات كأس الأمم الإفريقية، حيث يشارك في هذه البطولة 24 منتخبا، كما يتوفر لكل منتخب ملعب تدريب خاص به عكس ما كان يحدث سابقًا بتدرب فريقين على نفس الملعب.
كما تشهد البطولة وصول المنتخبات إلى البلد المضيف قبل بداية المباريات بـ5 أيام، عكس ما كان يحدث سابقًا بوصولهم قبل البطولة بـ3 أيام فقط، فضلا عن أن بطولة "كان2019" ستكون أول بطولة يقُدم فيها تقنية حكم الفيديو المساعد "فار"، إذ سيعتمد استخدام "فار" بداية من مباريات ربع النهائي.

اقرأ أيضًا
منذ اسبوع

3 عروض أمام شيكابالا.. وترشيح الحشادى لقيادة هجوم الزمالك

منذ أقل من شهر

"عواد" يؤكد انتهاء علاقته بمدرب حراس منتخب مصر

منذ أقل من شهر

كرم جابر: اشتغلت على نفسى 4 أشهر للمشاركة فى «لمس أكتاف».. ولن أقبل بمشاهد الأكشن فقط

منذ أقل من شهر

عودة النسور.. كيف يلعب نيجيريا فى «أمم إفريقيا»؟

منذ أقل من شهر

صلاح الدين بصير: «أسود الأطلس» الأوفر حظًا لاقتناص «كان»

منذ أقل من شهر

رابح ماجر: مصر المرشح الأول لـ«كان 2019» بسبب عاملى الأرض والجمهور

الآن

"الوزارية الاقتصادية" توافق على انضمام مصر لعضوية الوكالة الإفريقية للتأمين على التجارة

الشيوخ الأمريكي يعقد جلسة استماع حول تصنيف الإخوان "جماعة إرهابية"

جولة أوروبية وزيارة المنتخب.. نشاط السيسي في أسبوع

الاستثمار: شراكة مع المؤسسات الدولية لدعم تمكين المرأة في إفريقيا

ads
ads
الأكثر قراءة

الشيوخ الأمريكي يعقد جلسة استماع حول تصنيف الإخوان "جماعة إرهابية"

"مصر 2019" شاهدة على 4 أشياء تحدث لأول مرة فى بطولة أمم إفريقيا

أسعار الذهب اليوم الجمعة 21 يونيو 2019

حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية الجمعة 21 يونيو 2019

ألبومات الصور

منطقة محمد النني بالمحلة تستعد لاستقبال لقاء الفراعنة الأول

بالصور.. إقبال ضعيف على انتخابات نقابة المهندسين بالغربية

بالصور.. تفعيل المراكز التكنولوجية في الأقصر

بالصور.. نسمة محجوب تتألق فى ختام فعاليات مهرجان الأوبرا الصيفى

رياضة

مارادونا ينفي إصابته بمرض ألزهايمر

برشلونة وأرسنال وديًا في كامب نو 4 أغسطس

ميسي أم مارادونا.. أيهما الأفضل في تاريخ الكرة الأرجنتينية؟

نجم الساعة

إضراب لاعبى الكاميرون قبل السفر لمصر للمشاركة بأمم أفريقيا 2019

الأكثر قراءة

الشيوخ الأمريكي يعقد جلسة استماع حول تصنيف الإخوان "جماعة إرهابية"

"مصر 2019" شاهدة على 4 أشياء تحدث لأول مرة فى بطولة أمم إفريقيا

أسعار الذهب اليوم الجمعة 21 يونيو 2019

حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية الجمعة 21 يونيو 2019

الرئيس نيوز

فتح أبواب ستاد القاهرة لاستقبال الجماهير بأمم أفريقيا

ختام التدريب المشترك بين دول تجمع الساحل والصحراء بقاعدة نجيب العسكرية

شاهد.. إيران تنشر صورا لحطام الطائرة الأمريكية

بداية من 1 يوليو.. تفعيل رقم 15008 للإبلاغ عن الجرائم الإلكترونية

"منطقة حرب".. خطوط جوية دولية تعلق التحليق في أجواء إيران

كشكول

"حقوق المرأة" ندوة لوحدة تكافؤ الفرص بالتعليم العالي

إقبال كبير على جناح جامعة المنيا بملتقى التعليم العالي في "نيجيريا"

"التعليم العالي" يستعرض تقريراً عن تصنيف الجامعات بـ Qs البريطاني

غداً..٦٥١ ألف طالب يؤدون امتحاني الفيزياء والتاريخ للثانوية العامة

كلاكيت تاني مرة.. "شوقي" ينفي نتائج الغربية المتداولة للأول الثانوي

الأمصار

3 دول تستضيف مونديال 2022 بدلا من قطر

مستشار ماكرون يزور إيران لخفض التصعيد في الخليج

فوز تونس والسعودية على البحرين والجزائر في البطولة العربية

إيران تقر بمعاناة اقتصادها: الركود تخطى التوقعات

الجنائية الدولية تطالب السودان بتسليم "البشير" أو محاكمته

مرايا الابداع

أصوات جانبية

الشاعر: أبوالقاسم الشابى

ads
منوعات

بكين تنقذ 1100 امرأة من "إغراء الزواج"

مختبرا مشتركا بين الصين وروسيا للاستكشاف القطبي

الشرطة الإيطالية تستعيد آلة موسيقية مسروقة صُنعت في العام 1713

الصحة

بكين تبلغ عن حالة جديدة من حمى الخنازير الإفريقية

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎