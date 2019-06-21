"الفراعنة" أبطال اللقطات المثيرة في مباريات افتتاح أمم أفريقيا

تنطلق في العاشرة من مساء اليوم الجمعة النسخة الـ32 لكأس الأمم الأفريقية (مصر 2019) بلقاء المنتخب الوطني مع زيمبابوي على استاد القاهرة الدولي بإدارة تحكيمية للدولي الكاميروني أليوم نيانت.

ونستعرض في التقرير التالي أبرز أرقام ونتائج ومفارقات المباراة الافتتاحية في "العرس الأفريقي" على مدار أكثر من 6 عقود على النحو التالي:

أقيمت 31 مباراة افتتاحية للبطولة أولها لقاء مصر والسودان في النسخة الأولى بالخرطوم في العاشر من فبراير عام 1957 وآخرها بين الجابون وغينيا بيساو في 14 يناير 2017.

انتهت 22 مباراة افتتاحية بفوز أحد الطرفين 16 منها للبلد المنظم و5 لأحد الضيوف، وفوز وحيد للكاميرون على كوت ديفوار في افتتاح نسخة 1970 بالسودان.

وكان منتخب مصر أول منتخب يحقق الفوز على صاحب الأرض في اللقاء الافتتاحي عندما تفوق على السودان (2 – 1) في النسخة الأولى، ثم تذوق من نفس الكأس أمام السنغال وخسر (0 – 1) في انطلاقة النسخة الـ15 عام 1986، بعدها تكبد (أسود التيرانجا) الخسارة (1 – 2) أمام نيجيريا في بطولة 1992، وتفوقت مالي على تونس (2 – 0) في افتتاح نسخة 1994، والكاميرون على بوركينافاسو بهدف في نسخة 1998.

وحسم التعادل نتيجة المباراة الأولى في البطولة 9 مرات، أولها في افتتاح النسخة الرابعة 1963 عندما تعادلت غانا مع تونس (1 – 1) وآخرها في النسخة الماضية بين الجابون وغينيا بيساو بنفس النتيجة.

استقبلت الشباك 93 هدفاً في انطلاقة البطولة أولها للمصري رأفت عطية من علامة الجزاء في شباك المنتخب السوداني في النسخة الأولى عام 1957 وآخرها من نصيب لاعب منتخب غينيا بيساو جواري سواريس في شباك الجابون في افتتاح نسخة 2017.

ويعتبر المصري محمود الجوهري الأكثر تسجيلاً في المباراة الأولى بالبطولة بثلاثية في شباك إثيوبيا في النسخة الثانية عام 1959 بالقاهرة.

وكان لقاء أنجولا ومالي في افتتاح النسخة الـ27 على أرض الأول أكثر لقاءات الافتتاح أهدافاً برصيد 8 أهداف مناصفة بين المنتخبين وهو أيضاً أكثرها إثارة بعد أن تقدم أصحاب الأرض برباعية وتعادل الضيوف في آخر 11 دقيقة.

