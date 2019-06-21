رغبة كوتينيو في الرحيل لباريس سان جيرمان تحتل عناوين الصحف الإسبانية

اهتمت الصحف الإسبانية الصادرة اليوم الجمعة، بتناول رغبة البرازيلي فيليب كوتينيو لاعب فريق برشلونة في الرحيل عن الفريق والانتقال لصفوف باريس سان جيرمان الفرنسي، بجانب رحيل ماركوس يورنتي من ريال مدريد إلى الجار أتلتيكو مدريد.

وخرجت صحيفة (موندو ديبورتيفو) بعنوان: "فيليب كوتينيو يُفضل باريس سان جيرمان"، مضيفة: كوتينيو لديه 3 عروض من تشيلسي ومانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان، لكن عرض الأخير يبدو مغريًا لنجم السامبا".

وتابعت الصحيفة: "كوتينيو استبعد عودته إلى البريميرليج لعدة أسباب، وقد يدخل ضمن صفقة برشلونة لاستعادة نيمار".

من جانبها علقت صحيفة (سبورت) على إمكانية عودة لاعب باريس سان جيرمان نيمار دا سيلفا لبرشلونة بالعنوان التالي: "التفاوض، برشلونة وباريس سان جيرمان تواصلا عبر وسطاء من أجل نيمار".

وأضافت: "باريس طلب 300 مليون يورو لبيع نيمار، لكن لديه نية للدخول في مفاوضات، أما برشلونة عرض 100 مليون يورو وكوتينيو ليخفض قيمة الصفقة".

أما صحيفة (ماركا) فكتبت: "منذ خورادو عام 2006، لم تحدث صفقة انتقال من الريال إلى أتلتيكو، صفقة يورنتي تمت مقابل 40 مليون يورو، بعد خروجه من خطط زيدان ورغبة سيميوني في ضمه".

وحول نفس الأمر قالت صحيفة (أس): "ماركوس يورنتي بالأبيض والأحمر، يورينتي هو الجيل الثالث من عائلته التي يلعب في صفوف الأتليتي والريال".

