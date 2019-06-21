محلية البرلمان: نتابع مع الحكومة ملف استرداد أملاك الدولة

قال عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، النائب ممدوح الحسيني، إن اللجنة تتابع مع الحكومة ملف استرداد أراضي الدولة، مع المعنيين من الوزراء على رأسهم وزير التنمية المحلية، اللواء محمود شعراوي، وبعض المحافظين التي تتزايد فيهم نسبة التعديات على أملاك وحقوق الدولة.



وأكد الحسيني، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن القانون رقم 144 لسنة 2017، تم تطبيقه على أرض الواقع ولكن لم يتم حتى الآن بحث نتائجه، وهل ساهم في تحقيق الغرض المطلوب، أم سيتطلب إجراء تعديلات عليه حتى يتواكب مع الواقع المصري.



ولفت أن هناك أكثر من 3 مشروعات قوانين بتعديل القانون من قبل النواب، بشأن تعديل بعض المواد بالقانون بعد ما ثبت تطبيقه على أرض الواقع.