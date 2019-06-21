"تيسنكروب" الألمانية تنشئ مصنعا جديدا لقطع غيار السيارات في المجر

تعتزم شركة "تيسنكروب" الألمانية العملاقة للصناعات الثقيلة بناء مصنع جديد لقطع غيار السيارات في مدينة بيتش المجرية.



وأعلنت الشركة اليوم الجمعة، في مدينة إيسن الألمانية أن تكلفة المصنع ستبلغ نحو 50 مليون يورو، وسيقوم بإنتاج أجزاء للمحركات الكهربائية.



وستكون هذه المرة الأولى التي تصنع فيها الشركة أجزاء للمحركات الكهربائية خارج ألمانيا.



ويعمل لدى الشركة في المجر نحو ألفي عامل، وتنتج الشركة في ستة مراكز هناك أنظمة توجيه ومكونات محركات، وتقوم كذلك بتجميع محاور.



ومن المقرر أن يبدأ المصنع الجديد في تسليم منتجات للعملاء بحلول نهاية العام المقبل.