إيران تستدعي سفير سويسرا للاحتجاج بسبب "طائرة أمريكية"

استدعت وزارة الخارجية الايرانية سفير سويسرا بطهران وسلمته احتجاجا رسميا على انتهاك طائرة

امريكية مسيرة للاجواء الايرانية.



وسلم مساعد وزير الخارجية والمدير العام للشؤون الامريكية بوزارة الخارجية "محسن بهاروند" خلال لقائه السفير السويسري، مذكرة احتجاج رسمية على انتهاك طائرة أميركية مسيرة للاجواء الايرانية، محملا الادارة الاميركية مسؤولية عواقب مثل هذه الاعمال الاستفزازية،حسبما ذكرت وكالة أنباء فارس اليوم الجمعة.



كما دعا مساعد وزير الخارجية الى نقل هذه الرسالة بان ايران لا تريد حربا مع أي بلد، بما في ذلك الولايات المتحدة الاميركية، لكن القوات المسلحة للجمهورية الاسلامية الايرانية لن تطيق أي عمل عدواني وسيتم التصدي له فورا.



من جانبه، قال السفير السويسري بطهران انه سيبلغ احتجاج ايران الى المسؤولين في الادارة الامريكية.

وتاججت التوترات القائمة بالفعل بين الولايات المتحدة وإيران عقب اعلان الاخيرة عن اسقاط طائرة مسيرة أمريكية دخلت مجالها الجوي أمس الخميس.



من جانبها، اتهمت الولايات المتحدة إيران بأنها اسقطت الطائرة في المجال الجوي الدولي.