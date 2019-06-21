السن لا يقل عن 21 سنة.. شروط ترخيص الصيدلية بقانون البرلمان

قال عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، النائب عصام القاضي، إن اللجنة أرجت مناقشة قانون مزاولة مهنة الصيادلة، المقدم من النائب مجدي مرشد، عضو اللجنة، نظرا لوجود اختلاف في وجهات النظر بين البرلمان والنقابات الطبية.



من أبرز مواد القانون، جاءت المادة رقم 8 تنص على " لا يجوز إنشاء مؤسسة صيدلية إلا بترخيص من وزارة الصحة ويجب ألا يقل سن طالب الترخيص عن 21 سنة".



ولا يصرف هذا الترخيص إلا إذا توفرت فى المؤسسة الاشتراطات الصحية التى يصدر ببيانها قرار من وزير الصحة والسكان وكذا التى تفرضها الإدارة المركزية للصيدلة على صاحب الشأن للترخيص فيها.



ويعتبر الترخيص شخصيًا لصاحب المؤسسة، فإذا تغير وجب على من يحل محله أن يقدم طلبًا لوزارة الصحة لإعتماد نقل الترخيص إليه بشرط أن تتوافر فى الطالب الشروط المقررة فى هذا القانون ما لم يتعارض ذلك مع طبيعة المؤسسة الصيدلية.