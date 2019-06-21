حفل توقيع ومناقشة "شيزوفرينيا" بالكتبجية الثلاثاء المقبل

تنظم مكتبة الكتبجية بالمعادي٬ أمسية ثقافية لمناقشة وتوقيع كتاب "شيزوفرنيا..تناقضات في المجتمع المعاصر" للكاتب أحمد يوسف٬ وذلك في السابعة من مساء الثلاثاء الموافق 25 يونية الجاري٬ بمقر المكتبة بالمعادي.



"شيزوفرينيا" كتاب يرصد التناقضات في المجتمع المعاصرر، ومما جاء في مقدمته: من أنا وماذا أريد؟! هل أنا من أكون في المسجد أثناء الصلاة في كل خشوع وسكينة ووقار؟ أم أنا من تصدم سياراتي وسط الزحام فاتحول إلي إنسان الغاب وتخرج مني أبشع الألفاظ وأفعل الأفاعيل؟! وكيف تلاشت هكذا سريعا الحالة التي كنت عليها أثناء وجودي في المسجد؟! أم أني تركتها داخل جدرانه قبل خروجي منه؟! أم أنا الذي أضحك وألعب وألهو وأمرح مع أصحابى وأصدقائي أثناء الفسح والخروجات، وعندما أعود إلي المنزل أعبس في وجه زوجتي وأولادي ولا أتكلم معهم أو أضحكو وأخلق جوا من الكاّبة والنكد في البيت وأتسبب في حالة نفسية سيئة لأولادي ولزوجتي؟.