أسعار تذاكر نهائى أمم إفريقيا 2019

كشفت اللجنة المنظمة لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، عن أسعار تذاكر مباريات الأدوار الإقصائية فى البطولة.



وتفاوتت الأسعار بين مباريات دور 16، ونصف النهائى، وصولًا إلى المباراة النهائية.



وحسب ما جاء في موقع "تذكرتي" المخصص لبيع تذاكر مباريات البطولة، فإن أسعار المباريات بداية من دور 16 وحتى نصف النهائي ستكون كالتالى: الدرجة الثانية مقابل 400 جنيه، الدرجة الثالثة مقابل 200 جنيه، أما في المباراة النهائية فالدرجة الثانية مقابل 750 جنيهًا، والدرجة الثالثة مقابل 500 جنيه.



ويفتتح منتخب مصر البطولة، اليوم الجمعة، بملاقاة منتخب زيمبابوى، في المباراة الافتتاحية على لستاد القاهرة ويسبق المباراة حفل افتتاح البطولة، ويتضمن أغنية عالمية من ثلاث لغات (العربية والإنجليزية والفرنسية)، تحت مسمى "متجمعين" ويقدمها ثلاثة مطربين، من بينهم النجم المصرى حكيم.