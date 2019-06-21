ماهي مهام مفتي الجمهورية في القانون الجديد؟

تضمن مشروع قانون تنظيم دار الإفتاء، المقدم من النائب أسامة العبد، رئيس اللجنة الدينية بمجلس الواب، في المادتين السابعة والثامنة مهام مفتي الجمهورية على النحو الآتي:



نصت المادة 7 على «يعتمد مفتى الجمهورية أحكام توصيف وظائف دار الإفتاء المصرية وترتيبها وتقويمها، كما يحدد قواعد نقل العاملين إلى الوظائف الواردة بجدول توصيف الوظائف المعتمد وإجراءاتها وتاريخ نفاذ أحكام التنفيذ والتقويم».



وتابعت المادة "لمفتى الجمهورية إعادة تقويم وظائف دار الإفتاء المصرية، أو استحداث وظائف جديدة، وفى هذه الحالة تتبع الأحكام الواردة فى الفقرة الأولى".



أما المادة الثامنة نصت على "يعتمد مفتى الجمهورية الهيكل التنظيمى والوظيفى والمالى للهيئة واللائحة الداخلية بها بصورة مستقلة".