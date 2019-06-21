رئيسة جورجيا تقطع زيارتها لبيلاروسيا عقب اندلاع احتجاجات على وفد برلماني روسي

قطعت رئيسة جورجيا، سالوميه زورابيشفيلي، زيارة خارجية لبيلاروسيا، صباح اليوم الجمعة، عقب إصابة العشرات في اشتباكات بين متظاهرين وقوات الشرطة، احتجاجا على مشاركة وفد روسي في الدورة العامة للجمعية البرلمانية الأرثوذكسية.



و قالت زورابيشفيلي- في تصريحات متلفزة من "مينسك" عاصمة بيلاروسيا حسبما ذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية اليوم الجمعة- إنها ستعود إلى تبليسي لحل الأزمة.



و تلقى نحو 70 شخصا العلاج في المستشفيات من الإصابات التي لحقت بهم جراء الاشتباكات التي، وقعت مساء أمس، بعد أن أطلقت شرطة مكافحة الشغب الرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع، وفتحت خراطيم المياه على المتظاهرين الذين تجمعوا خارج مبنى البرلمان الجورجي.