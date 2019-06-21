القاهرة : الجمعة 21 يونيو 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
02:22 م

منذ احتجازه وحتى إطلاق سراحه.. القصة الكاملة لتورط "بلاتيني" في قضية مودنيال قطر
01:01 م

مطار القاهرة يجتاز التفتيش البريطانى

02:39 م

جابر نصار: لا بد أن تكون مصر جزءًا من مبادرة Mission talent العالمية
01:35 م

براتب 2000 جنيه.. 200 فرصة عمل جديدة من "القوى العاملة"
11:46 ص

السيسي ونظيره البيلاروسي يوقعان اتفاقيات تعاون مشترك
11:25 ص

صحيفة سعودية: "الحمدين" اعتاد تشويه الحقائق والتدخل في شئون الدول العربية
08:23 م

مصدر حكومى: طرح الاكتتاب فى الوقف الخيرى للتعليم مطلع يوليو المقبل
09:29 ص

التعليم: تتبع مصدر أسئلة امتحان "الديناميكا" المتداول
10:55 م

ترامب يشكر إسرائيل بعد إطلاق اسمه على مستوطنة في الجولان
07:28 م

طريقك إلى الجنة.. تقرير غربى: مصر أفضل الوجهات السياحية بسبب حضارتها وثقافتها
03:33 م

الحداد لـ "الدستور".. أى بادرة سياسية لن تفلح بليبيا في الوقت الحاضر
10:29 ص

الفلاحين: أزمة الليمون مفتعلة.. وسعره سينخفض لـ 10 جنيهات
اقتصاد
الجمعة 21/يونيو/2019 - 11:14 ص

الوكالة الأمريكية للتجارة والتنمية تبحث مع الاستثمار زيادة التعاون

الوكالة الأمريكية
هويدا سعيد
dostor.org/2679973

عقدت وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، عدد من الاجتماعات مع عدد من المؤسسات والشركات الأمريكية على هامش مشاركتها فى الدورة الـ12 لقمة مجلس الأعمال الأمريكى الإفريقى، بالعاصمة الموزمبيقية، بحضور السفير رضا بيبرس، مستشار الوزيرة لشؤون التعاون الدولى، وشريهان بخيت، معاونة الوزيرة، وهبه الجمل، مسؤولة ملف امريكا بقطاع الترويج بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

وبحثت الاجتماعات، ضخ استثمارات جديدة فى ظل المشروعات القومية التى تنفذها مصر مثل العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة ومحور قناة السويس، إضافة إلى قطاعى الصحة والتعليم.

والتقت الوزارة بكل من توماس هاردى، مدير الوكالة الأمريكية للتجارة والتنمية، حيث تم بحث زيادة التعاون بين مصر والوكالة، ووركو جاشو، مدير مؤسسة الاستثمار الخاص في الخارج بإفريقيا، وهى هيئة أمريكية حكومية مهمتها مساعدة الشركات الأمريكية على الاستثمار في الأسواق الناشئة حول العالم وخلق فرص عمل وتوفير التدريب وبناء البنية الاساسية باستخدام القوى العاملة المحلية.

وذكر ووركو جاشو أن المؤسسة تقوم بتوفير التمويل للشركات الناشئة أو توسيع نطاق مجال شركات الأعمال التجارية، وتقديم التأمين لتشجيع الشركات على العمل في المناطق التي يحتمل أن تكون محفوفة بالمخاطر، وتقيم علاقات شراكة مع مدراء صناديق استثمار رؤوس الأموال الخاصة للنهوض بالاستثمارات ورؤوس الأموال، موضحا أن المؤسسة استثمرت نحو 6.1 مليار دولار في مشاريع عبر أفريقيا وستعمل علي استثمار نحو مليار دولار فى افريقيا ضمن مبادرة “ربط أفريقيا” (Connect Africa) وذلك من خلال مشاريع في أفريقيا والتي تدعم النقل والاتصالات.

وأكدت الوزارة، أهمية تشجيع المؤسسة للشركات الامريكية لضخ استثمارات فى مصر وإفريقيا، مشيرة إلى أن تركيز مصر فى عام 2019 ينصب على القارة الإفريقية من أجل التنمية ونقل المهارات والمعارف إلى إفريقيا وإقامة مشروعات الربط مثل طريق القاهرة- كيب تاون، وربط بحيرة فيكتوريا بالبحر الأبيض المتوسط.

والتقت الوزارة خلال مشاركتها فى الدورة الـ12 لقمة مجلس الأعمال الأمريكى الإفريقى نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسى، بعدد من الشركات الأمريكية المشاركة فى القمة، حيث التقت فريد فزوة، رئيس جنرال اليكتريك فى إفريقيا، حيث تم بحث زيادة استثمارات الشركة فى مصر خاصة فى مجالات النقل والطاقة والصحة، وأكدت الوزارة اهتمام مصر بجذب المزيد من الاستثمارات فى مجال البنية الأساسية فى القارة الإفريقية فى ظل رئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى، للاتحاد الافريقى لهذا العام.

وأشاد فريد فزوة، بتحسين مناخ الاستثمار فى مصر، مشيرًا إلى أن الشركة حريصة على التوسع فى استثماراتها خلال المرحلة المقبلة فى مصر.

والتقت الوزارة بيتر نيلل، رئيس مجلس إدارة امريكا تاور، والذى أوضح أن الشركة متخصصة فى إنشاء أبراج الاتصالات وتعمل فى 17 دولة فى 5 قارات، وترغب فى ضخ استثمارات جديدة فى مصر خلال الفترة المقبلة.

يذكر أن إجمالي الاستثمارات الأمريكية فى مصر بنهاية ديسمبر 2018 إلى 22 مليار دولار، مع الأخذ فى الاعتبار قيام بعض الشركات الأمريكية بضخ استثمارات جديدة والتوسع في مصر بنحو مليار دولار خلال العام المالي 2017 2018.

موضوعات متعلقة

البنك الدولى: مصر رائدة فى ريادة الأعمال وإنشاء الشركات الناشئة

سحر نصر: 24% ارتفاعًا بالاستثمارات الأجنبية بمصر فى 2018

"الاستثمار" تعرض جهود مصر لإشراك القطاع الخاص فى تنمية أفريقيا

البنك الدولى يخصص 200 مليون دولار لدعم ريادة الأعمال بمصر

اقرأ أيضًا
منذ اسبوع

أسعار الذهب اليوم.. وعيار 21 بـ 635 جنيهًا للجرام

منذ اسبوع

زيادة الصادرات المصرية إلى أمريكا بنسبة 48.8% خلال الربع الأول

منذ أقل من شهر

عمرو قطايا: «مصر دولة بحرية» هدفها استعادة مكانة الأسطول المصرى

منذ أقل من شهرين

"المالية": 1.5 تريليون جنيه حجم المصروفات فى موزانة الدولة الجديدة

منذ شهرين

غدًا.. "العربية للتصنيع" توقع عقد تصنيع 10 قطارات للخط الثالث للمترو

منذ 3 شهر

البنك الدولي يشيد ببرنامج مصر للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي

الآن

الاتحاد الأوروبى يهدّد تركيا بعقوبات بسبب غاز قبرص

7 شروط لاعتماد تاجر تموينى مستجد

نيويورك تايمز: ترامب وافق على ضرب إيران.. ثم تراجع فجأة

الرئيس الموريتانى: قطع العلاقات مع قطر "وسام شرف لى"

ads
ads
الأكثر قراءة

أسعار الذهب اليوم الجمعة 21 يونيو 2019

حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية الجمعة 21 يونيو 2019

فيديو.. طرح الأغنية الرسمية لبطولة أمم إفريقيا 2019

لاعبو الكاميرون يعلنون الإضراب قبل بدء "أمم أفريقيا" بساعات

ألبومات الصور

بالصور.. تفعيل المراكز التكنولوجية في الأقصر

بالصور.. نسمة محجوب تتألق فى ختام فعاليات مهرجان الأوبرا الصيفى

انتهاء القافلة المائية "كل نقطة بتفرق" فى دمياط (صور)

قبل انطلاق الأمم الإفريقية بساعات.. استاد القاهرة يتزين لاستقبال مباراة الافتتاح

رياضة

ساري يكشف مافعله هازارد في تشيلسي

توابع عودة هوميلز لدورتموند الأبرز في الصحف الألمانية

تشيلسي الإنجليزي يعلن عودة بيتر تشيك في منصب إداري

نجم الساعة

إضراب لاعبى الكاميرون قبل السفر لمصر للمشاركة بأمم أفريقيا 2019

الأكثر قراءة

أسعار الذهب اليوم الجمعة 21 يونيو 2019

حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية الجمعة 21 يونيو 2019

فيديو.. طرح الأغنية الرسمية لبطولة أمم إفريقيا 2019

لاعبو الكاميرون يعلنون الإضراب قبل بدء "أمم أفريقيا" بساعات

الرئيس نيوز

زيارة المنتخب وجولة أوروبية.. أبرز أنشطة الرئيس السيسى فى أسبوع

الاتحاد الأوروبي: نعد لإجراءات عقابية ضد تركيا لسلوكها في مياه قبرص

"تنزل المرة دي".. الضربة الإيرانية تربك ترامب

"لا نريد الحرب".. رسالة سرية من ترامب لإيران عبر وسيط عربي

"ليلة اختراق الأهرام".. هاكر تركي يرفع صورة مرسي.. وسلامة: "محاولات يائسة من الإخوان"

كشكول

غداً..٦٥١ ألف طالب يؤدون امتحاني الفيزياء والتاريخ للثانوية العامة

كلاكيت تاني مرة.. "شوقي" ينفي نتائج الغربية المتداولة للأول الثانوي

الثانوية العامة.."٣٥حالة غش" ومحاولتي انتحار خلال أسبوعين

"كأس أمم إفريقيا".. قاعة المصريين تستعد لاستقبال طلاب المدينة الجامعية بالقاهرة

التعليم: إرسال امتحانات الأسبوع الثالث للثانوية للمحافظات الحدودية

الأمصار

3 دول تستضيف مونديال 2022 بدلا من قطر

مستشار ماكرون يزور إيران لخفض التصعيد في الخليج

فوز تونس والسعودية على البحرين والجزائر في البطولة العربية

إيران تقر بمعاناة اقتصادها: الركود تخطى التوقعات

الجنائية الدولية تطالب السودان بتسليم "البشير" أو محاكمته

مرايا الابداع

أصوات جانبية

الشاعر: أبوالقاسم الشابى

ads
منوعات

مختبرا مشتركا بين الصين وروسيا للاستكشاف القطبي

الشرطة الإيطالية تستعيد آلة موسيقية مسروقة صُنعت في العام 1713

عمدة فينسيا يدعو اليونسكو لوضع المدينة على قائمة التراث العالمى

الصحة

بكين تبلغ عن حالة جديدة من حمى الخنازير الإفريقية

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎