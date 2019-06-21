الوكالة الأمريكية للتجارة والتنمية تبحث مع الاستثمار زيادة التعاون

عقدت وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، عدد من الاجتماعات مع عدد من المؤسسات والشركات الأمريكية على هامش مشاركتها فى الدورة الـ12 لقمة مجلس الأعمال الأمريكى الإفريقى، بالعاصمة الموزمبيقية، بحضور السفير رضا بيبرس، مستشار الوزيرة لشؤون التعاون الدولى، وشريهان بخيت، معاونة الوزيرة، وهبه الجمل، مسؤولة ملف امريكا بقطاع الترويج بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.



وبحثت الاجتماعات، ضخ استثمارات جديدة فى ظل المشروعات القومية التى تنفذها مصر مثل العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة ومحور قناة السويس، إضافة إلى قطاعى الصحة والتعليم.



والتقت الوزارة بكل من توماس هاردى، مدير الوكالة الأمريكية للتجارة والتنمية، حيث تم بحث زيادة التعاون بين مصر والوكالة، ووركو جاشو، مدير مؤسسة الاستثمار الخاص في الخارج بإفريقيا، وهى هيئة أمريكية حكومية مهمتها مساعدة الشركات الأمريكية على الاستثمار في الأسواق الناشئة حول العالم وخلق فرص عمل وتوفير التدريب وبناء البنية الاساسية باستخدام القوى العاملة المحلية.



وذكر ووركو جاشو أن المؤسسة تقوم بتوفير التمويل للشركات الناشئة أو توسيع نطاق مجال شركات الأعمال التجارية، وتقديم التأمين لتشجيع الشركات على العمل في المناطق التي يحتمل أن تكون محفوفة بالمخاطر، وتقيم علاقات شراكة مع مدراء صناديق استثمار رؤوس الأموال الخاصة للنهوض بالاستثمارات ورؤوس الأموال، موضحا أن المؤسسة استثمرت نحو 6.1 مليار دولار في مشاريع عبر أفريقيا وستعمل علي استثمار نحو مليار دولار فى افريقيا ضمن مبادرة “ربط أفريقيا” (Connect Africa) وذلك من خلال مشاريع في أفريقيا والتي تدعم النقل والاتصالات.



وأكدت الوزارة، أهمية تشجيع المؤسسة للشركات الامريكية لضخ استثمارات فى مصر وإفريقيا، مشيرة إلى أن تركيز مصر فى عام 2019 ينصب على القارة الإفريقية من أجل التنمية ونقل المهارات والمعارف إلى إفريقيا وإقامة مشروعات الربط مثل طريق القاهرة- كيب تاون، وربط بحيرة فيكتوريا بالبحر الأبيض المتوسط.



والتقت الوزارة خلال مشاركتها فى الدورة الـ12 لقمة مجلس الأعمال الأمريكى الإفريقى نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسى، بعدد من الشركات الأمريكية المشاركة فى القمة، حيث التقت فريد فزوة، رئيس جنرال اليكتريك فى إفريقيا، حيث تم بحث زيادة استثمارات الشركة فى مصر خاصة فى مجالات النقل والطاقة والصحة، وأكدت الوزارة اهتمام مصر بجذب المزيد من الاستثمارات فى مجال البنية الأساسية فى القارة الإفريقية فى ظل رئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى، للاتحاد الافريقى لهذا العام.



وأشاد فريد فزوة، بتحسين مناخ الاستثمار فى مصر، مشيرًا إلى أن الشركة حريصة على التوسع فى استثماراتها خلال المرحلة المقبلة فى مصر.



والتقت الوزارة بيتر نيلل، رئيس مجلس إدارة امريكا تاور، والذى أوضح أن الشركة متخصصة فى إنشاء أبراج الاتصالات وتعمل فى 17 دولة فى 5 قارات، وترغب فى ضخ استثمارات جديدة فى مصر خلال الفترة المقبلة.



يذكر أن إجمالي الاستثمارات الأمريكية فى مصر بنهاية ديسمبر 2018 إلى 22 مليار دولار، مع الأخذ فى الاعتبار قيام بعض الشركات الأمريكية بضخ استثمارات جديدة والتوسع في مصر بنحو مليار دولار خلال العام المالي 2017 2018.