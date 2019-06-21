توريد 138 ألف طن قمح إلى صوامع وشون الغربية

قال محافظ الغربية، هشام السعيد، إنه تم توريد 138 ألف طن قمح لشون وصوامع المحافظة حتى اليوم، مؤكدا انتظام عمليات التوريد دون وجود أي عوائق.



وأوضح المحافظ- في بيان اليوم الجمعة- أن اللجنة المُشكَّلة من عضو مديرية التموين وعضو من الرقابة على الصادرات، ومن الزراعة، وأمين الشونة، وعضو من جمعية القبانية، هي المسئولة عن استلام القمح بالمواقع التخزينية، وتحديد درجة النقاوة، مشيرا إلى أن قيمة توريد الإردب تبلغ 655 جنيها لدرجة نقاوة 22.5 قيراط، و670 جنيها لدرجة نقاوة 23 قيراطا، و685 جنيها لدرجة نقاوة 23.5 قيراط، مشددا على أنه لا يتم استلام الأصناف المنزرعة التي تقل جودتها عن 22.5 قيراط.



ووجّه محافظ الغربية بضرورة استمرار تقديم كافة التسهيلات للمزارعين أثناء عملية التوريد، من توفير أجولة خيش جديدة ومستعمل 1 أو 2، مع الالتزام بصرف كافة المستحقات خلال 48 ساعة من عملية التوريد، في إطار الحرص على توفير مناخ تنافسي لجذب المزارعين لتجاوز المستهدف، وتوريد أكبر كمية ممكنة من محصول القمح.