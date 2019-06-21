تشيلسي الإنجليزي يعلن عودة بيتر تشيك في منصب إداري

أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي اليوم الجمعة عودة التشيكي بيتر تشيك للعمل مع "البلوز" مرة أخرى، بعد اعتزاله كرة القدم.

وذكر الموقع الرسمي لتشيلسي أن تشيك سيعمل كمستشار فني، وسيدور منصبه حول تقديم النصيحة في كل الأمور التي تتعلق بكرة القدم في البلوز، بالإضافة إلى العمل على الربط بين فرق الرجال في النادي والأكاديمية.

وأوضح الموقع الرسمي أن مقر عمل تشيك سيكون في كوبهام، وسيكون دوره مرتبطًا إلى حد كبير بمارينا جرانوفسكايا مديرة تشيلسي.

من جانبه، قال تشيك: "أشعر بالفخر الشديد عقب العودة إلى تشيلسي، والمساعدة في صنع بيئة عمل على أعلى مستوى، لمواصلة حالة النجاح التي يعيشها النادي".

وأضاف "أتطلع إلى التحدي الجديد وآمل أن أتمكن من استغلال خبراتي في كرة القدم، لمساعدة النادي على تحقيق المزيد من النجاحات في المستقبل".

يذكر أن بيتر تشيك سبق له تمثيل تشيلسي خلال الفترة من 2004 وحتى 2015، كما نجح في التتويج مع البلوز بلقب الدوري الإنجليزي 4 مرات، ودوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي مرة واحدة قبل أن ينتقل لصفوف أرسنال حتى اعتزاله مع نهاية الموسم الماضي.