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الثقافة
الجمعة 21/يونيو/2019 - 11:10 ص

"المصرية لخريجي الجامعات السوفييتية": الروس أصدقاء حقيقيون لنا

المصرية لخريجي الجامعات
نضال ممدوح
dostor.org/2679959

قال الدكتور شريف جاد٬ رئيس الجمعية المصرية لخريجى الجامعات الروسية والسوفيتية، خلال الندوة التي عقدت بالمجلس الأعلي للثقافة بعنوان "مصر في الأدب والاستشراق الروسي" أن هذه الندوة هي بداية الإنطلاقة لعام 2020 عام الثقافة المصرية الروسية٬ مناشدا جميع الوزارت خاصة السياحة الإستعداد والمشاركة في فعاليات هذا العام وألا تقتصر فقط على وزارة الثقافة.

تابع "جاد": مع احترامي للدول الكبرى٬ أعتقد أن روسيا دولة لها خصوصية شديدة جدا وأصدقاء حقيقيين لمصر٬ فقد وقفت بجانب مصر في وضع البنية الأساسية للثقافة المصرية منذ الستينيات٬ ويتذكر جيل الستينيات كيف أنشئت أكاديمية الفنون وما ضمته من فرقة البالية والكونسرفتوار٬ والسينمات٬ حتي أن المراكب كانت تأتي من روسيا وحاملة عليها الآلات الموسيقية. والموسيقار الكبير "حسن شرارة" تتلمذ علي يد الروس. كما لا ننسي مساعدات الخبراء الروس في الترجمات التي قدموها للمكتبة العربية والمصرية٬ ليس فقط في الأدب والثقافة إنما ترجموا أيضا الكتب العلمية في الفيزياء والكيمياء التي لا تخلو منها مكتبة أية جامعة مصرية. وقد شهدت العلاقات المصرية الروسية فترات صعود وهبوط وإن كانت فترة الستينيات قد شهدت صعودا ملحوظا في العلاقات بين البلدين٬ سواء في مجال التسليح أو الخبرات الروسية في بناء السد العالي٬ وتأسيس الصناعات الثقيلة٬ فقد كانت روسيا شريكا أساسيا للتنمية في مصر.

موضحا: أما في فترات الهبوط في العلاقات بين البلدين فقد شهدت مجهودات فردية في الترجمة تصدي لها الدكتورة مكارم الغمري٬ حسين الشافعي٬ أنور إبراهيم٬ والذي كان خلال زياراته لروسيا يترك المؤتمرات الكلامية ويبحث في المكتبات عن الكتب الجديدة والتي يمكن ترجمتها للعربية.

مؤكدا علي أن رئيس مجلس الدوما الروسي "سيرجي ناريشكين"، كان قد أجل موعد زيارته لمصر في العام 2016 لتتزامن مع موعد افتتاح معرض القاهرة الدولي للكتاب٬ والذي زاره حينها. كما أن المدرسة الروسية تعد من أقوي المدارس الأوروبية في الإستشراق والإستعراب.

واختتم "جاد" حديثه بمناشدة الرئيسين المصري والروسي بتوفير الإرادة السياسية لمد وتوطيد الجسور الثقافية بين الشعبين٬ فالأجيال الجديدة في روسيا اليوم لا تعرف عن مصر سوي شواطئها في شرم الشيخ والغردقة. ليكن عام 2020 عام الثقافة المصرية الروسية فرصة ذهبية من خلال برنامج متكامل نحتفي فيه بالثقافة الروسية ولفتح آفاق التعاون المشترك مع الجانب الروسي٬ ونطور علاقاتنا بأصدقائنا الحقيقيين.

"المصرية لخريجي الجامعات السوفييتية": الروس أصدقاء حقيقيون لنا
"المصرية لخريجي الجامعات السوفييتية": الروس أصدقاء حقيقيون لنا
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