ليل خارجي يفوز بجائزة أفضل سيناريو من مهرجان مكناس المغربي

تسلمت النجمة الشابة منى هلا بطلة فيلم ليل خارجي، جائزة أفضل سيناريو بمهرجان مكناس المغربي والتي فاز بها كاتبه شريف الألفي.



وكان الفيلم قد عرض تجاريا في خمسة دول عربية هي الإمارات العربية المتحدة ووجمهوريتي تونس والجزائر ومملكة البحرينو سلطنة عمان وقريبا بالجزائر.



الفيلم كان قد فاز مؤخرا بجائزة لجنة التحكيم الخاصة في مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية كما فاز أحد أبطاله شريف الدسوقي بجائزتين اخرهما جائزة التمثيل الخاصة من جمعية كتاب ونقاد السينما االمصرية وجائزة أفضل ممثل في المسابقة الدولية لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ40.



الفيلم انتاج شركة حصالة ووزعته بمصر أفلام مصر العالمية، أنتج بدعم من ”كانون“ بالشرق الأوسط - ونجوم إف إم.



الفيلم من بطولة كل من كريم قاسم ومنى هلا وشريف الدسوقي ومشاركة متميزة لعدد كبير من النجوم من ضيوف الشرف هم بترتيب ظهورهم بالعمل علي قاسم وأحمد مجدي وبسمة وأحمد مالك وعمرو عابد.



ومن تأليف شريف الالفي وإخراج أحمد عبد الله السيد.



وفاز الفيلم من قبل بجائزة أفضل ممثل لشريف الدسوقي من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي وافضل فيلم من مهرجان الاقصر للسينما الأفريقية وجوائز عديدة من جمعية النقاد المصرية.