القاهرة : الجمعة 21 يونيو 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
02:22 م

منذ احتجازه وحتى إطلاق سراحه.. القصة الكاملة لتورط "بلاتيني" في قضية مودنيال قطر
01:01 م

مطار القاهرة يجتاز التفتيش البريطانى

02:39 م

جابر نصار: لا بد أن تكون مصر جزءًا من مبادرة Mission talent العالمية
01:35 م

براتب 2000 جنيه.. 200 فرصة عمل جديدة من "القوى العاملة"
11:46 ص

السيسي ونظيره البيلاروسي يوقعان اتفاقيات تعاون مشترك
11:25 ص

صحيفة سعودية: "الحمدين" اعتاد تشويه الحقائق والتدخل في شئون الدول العربية
08:23 م

مصدر حكومى: طرح الاكتتاب فى الوقف الخيرى للتعليم مطلع يوليو المقبل
09:29 ص

التعليم: تتبع مصدر أسئلة امتحان "الديناميكا" المتداول
10:55 م

ترامب يشكر إسرائيل بعد إطلاق اسمه على مستوطنة في الجولان
07:28 م

طريقك إلى الجنة.. تقرير غربى: مصر أفضل الوجهات السياحية بسبب حضارتها وثقافتها
03:33 م

الحداد لـ "الدستور".. أى بادرة سياسية لن تفلح بليبيا في الوقت الحاضر
10:29 ص

الفلاحين: أزمة الليمون مفتعلة.. وسعره سينخفض لـ 10 جنيهات
فن
الجمعة 21/يونيو/2019 - 11:07 ص

ليل خارجي يفوز بجائزة أفضل سيناريو من مهرجان مكناس المغربي

ليل خارجي يفوز بجائزة
محمد مجدي
dostor.org/2679956

تسلمت النجمة الشابة منى هلا بطلة فيلم ليل خارجي، جائزة أفضل سيناريو بمهرجان مكناس المغربي والتي فاز بها كاتبه شريف الألفي.

وكان الفيلم قد عرض تجاريا في خمسة دول عربية هي الإمارات العربية المتحدة ووجمهوريتي تونس والجزائر ومملكة البحرينو سلطنة عمان وقريبا بالجزائر.

الفيلم كان قد فاز مؤخرا بجائزة لجنة التحكيم الخاصة في مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية كما فاز أحد أبطاله شريف الدسوقي بجائزتين اخرهما جائزة التمثيل الخاصة من جمعية كتاب ونقاد السينما االمصرية وجائزة أفضل ممثل في المسابقة الدولية لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ40.

الفيلم انتاج شركة حصالة ووزعته بمصر أفلام مصر العالمية، أنتج بدعم من ”كانون“ بالشرق الأوسط - ونجوم إف إم.

الفيلم من بطولة كل من كريم قاسم ومنى هلا وشريف الدسوقي ومشاركة متميزة لعدد كبير من النجوم من ضيوف الشرف هم بترتيب ظهورهم بالعمل علي قاسم وأحمد مجدي وبسمة وأحمد مالك وعمرو عابد.

ومن تأليف شريف الالفي وإخراج أحمد عبد الله السيد.

وفاز الفيلم من قبل بجائزة أفضل ممثل لشريف الدسوقي من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي وافضل فيلم من مهرجان الاقصر للسينما الأفريقية وجوائز عديدة من جمعية النقاد المصرية.

اقرأ أيضًا
منذ أقل من شهرين

شجاعة آسر ياسين تفسد مقلب "رامز في الشلال"

منذ أقل من شهرين

شاهد.. الصور الأولى من مسلسل "بركة" لعمرو سعد

منذ أقل من شهرين

بالصور.. شيرين عبدالوهاب تتألق فى حلفها الأول بالرياض

منذ أكثر من شهرين

تامر حسنى أفضل مطرب عربى بـ"موريكس دور"

منذ أكثر من شهرين

أمير كرارة ونيللى كريم أفضل ممثل وممثلة بـ"موريكس دور"

منذ 3 شهر

إياد نصار يكشف لـ"الدستور" تفاصيل دوره فى فيلم "رأس السنة"

الآن

الاتحاد الأوروبى يهدّد تركيا بعقوبات بسبب غاز قبرص

7 شروط لاعتماد تاجر تموينى مستجد

نيويورك تايمز: ترامب وافق على ضرب إيران.. ثم تراجع فجأة

الرئيس الموريتانى: قطع العلاقات مع قطر "وسام شرف لى"

ads
ads
الأكثر قراءة

أسعار الذهب اليوم الجمعة 21 يونيو 2019

حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية الجمعة 21 يونيو 2019

فيديو.. طرح الأغنية الرسمية لبطولة أمم إفريقيا 2019

لاعبو الكاميرون يعلنون الإضراب قبل بدء "أمم أفريقيا" بساعات

ألبومات الصور

بالصور.. تفعيل المراكز التكنولوجية في الأقصر

بالصور.. نسمة محجوب تتألق فى ختام فعاليات مهرجان الأوبرا الصيفى

انتهاء القافلة المائية "كل نقطة بتفرق" فى دمياط (صور)

قبل انطلاق الأمم الإفريقية بساعات.. استاد القاهرة يتزين لاستقبال مباراة الافتتاح

رياضة

ساري يكشف مافعله هازارد في تشيلسي

توابع عودة هوميلز لدورتموند الأبرز في الصحف الألمانية

تشيلسي الإنجليزي يعلن عودة بيتر تشيك في منصب إداري

نجم الساعة

إضراب لاعبى الكاميرون قبل السفر لمصر للمشاركة بأمم أفريقيا 2019

الأكثر قراءة

أسعار الذهب اليوم الجمعة 21 يونيو 2019

حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية الجمعة 21 يونيو 2019

فيديو.. طرح الأغنية الرسمية لبطولة أمم إفريقيا 2019

لاعبو الكاميرون يعلنون الإضراب قبل بدء "أمم أفريقيا" بساعات

الرئيس نيوز

زيارة المنتخب وجولة أوروبية.. أبرز أنشطة الرئيس السيسى فى أسبوع

الاتحاد الأوروبي: نعد لإجراءات عقابية ضد تركيا لسلوكها في مياه قبرص

"تنزل المرة دي".. الضربة الإيرانية تربك ترامب

"لا نريد الحرب".. رسالة سرية من ترامب لإيران عبر وسيط عربي

"ليلة اختراق الأهرام".. هاكر تركي يرفع صورة مرسي.. وسلامة: "محاولات يائسة من الإخوان"

كشكول

غداً..٦٥١ ألف طالب يؤدون امتحاني الفيزياء والتاريخ للثانوية العامة

كلاكيت تاني مرة.. "شوقي" ينفي نتائج الغربية المتداولة للأول الثانوي

الثانوية العامة.."٣٥حالة غش" ومحاولتي انتحار خلال أسبوعين

"كأس أمم إفريقيا".. قاعة المصريين تستعد لاستقبال طلاب المدينة الجامعية بالقاهرة

التعليم: إرسال امتحانات الأسبوع الثالث للثانوية للمحافظات الحدودية

الأمصار

3 دول تستضيف مونديال 2022 بدلا من قطر

مستشار ماكرون يزور إيران لخفض التصعيد في الخليج

فوز تونس والسعودية على البحرين والجزائر في البطولة العربية

إيران تقر بمعاناة اقتصادها: الركود تخطى التوقعات

الجنائية الدولية تطالب السودان بتسليم "البشير" أو محاكمته

مرايا الابداع

أصوات جانبية

الشاعر: أبوالقاسم الشابى

ads
منوعات

مختبرا مشتركا بين الصين وروسيا للاستكشاف القطبي

الشرطة الإيطالية تستعيد آلة موسيقية مسروقة صُنعت في العام 1713

عمدة فينسيا يدعو اليونسكو لوضع المدينة على قائمة التراث العالمى

مقالات الرأي
نرمين يسر

​ زي الشمس

محمد العسيري

​ القصة الكاملة لأغنية «وحوي يا وحوي».. هدية المصريين لقاهرة الهكسوس

المزيد
الصحة

بكين تبلغ عن حالة جديدة من حمى الخنازير الإفريقية

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎