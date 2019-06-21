المدير الفني للمنتخب النيجيري يشيد بمعسكر الأكاديمية البحرية

أشاد الألماني جيرنوت روهر المدير الفني لمنتخب نيجيريا بمعسكر "النسور الخضراء" بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

وقال روهر - في تصريح - "سعداء بحسن الاستقبال وكرم الضيافة منذ بدء معسكر الفريق بالأكاديمية"، معربا عن سعادته بالإمكانيات والبنية التحتية الرياضية التي تمتلكها الأكاديمية وغرف خلع الملابس.

وتلعب نيجيريا ضمن منتخبات المجموعة الثانية ببطولة كأس الأمم لأفريقية والتي تضم أيضا منتخبات غينيا وبوروندي ومدغشقر.

ويختتم المنتخب النيجيري اليوم الجمعة استعداداته لمواجهة نظيره البوروندي في افتتاح مباريات المجموعة الثانية.

وكان أعضاء الجالية النيجيرية بالإسكندرية من طلبة الأكاديمية قد حضروا مران المنتخب النيجيري لمؤازرة وتحفيز لاعبي النسور الخضراء قبل مواجهة بوروندي.

