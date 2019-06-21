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الجمعة 21/يونيو/2019 - 11:06 ص

الأوقاف: البتر علاج "الإخوان الإرهابية" والجماعات الضالة

الأوقاف: البتر علاج
أميرة العناني
dostor.org/2679953

قالت وزارة الأوقاف إنه ثبت بالتجربة أن تنظيم جماعة الإخوان الإرهابية ومن يدور في فلكها من الجماعات الضالة كل ذلك يحتاج إلى البتر، إذ لا تصلح سياسة الاستيعاب مع أناس لا يؤمنون إلا بأنفسهم، وما سواهم مباح ومستباح الحقوق: النفس والمال والعرض، سلاحهم الغدر والكذب والتلون والخداع، مع تأكيدنا أن الدول التي تدعم تلك الجماعة الإرهابية لن تجني من دعمها لها إلا حسرة وندمًا يومًا ما، وأنها ستدفع جراء ذلك ثمنًا باهظًا طال الزمن أو قصر.

وأضافت الأوقاف أن الإرهاب الذي تتبناه هذه الجماعة الضالة لا دين له ولا خلق، وأنه يأكل من يدعمه ويحتضنه ويأويه، ولو كان في أي من عناصر هذه الجماعات خير لما كانوا أعداء لأوطانهم ساعين إلى هدمها، غير أن بعض القوى إنما تستخدمهم لتحقيق أغراضها وتنفيذ أجنداتها من باب تحالف أهل الشر، والطيور على أشكالها تقع.

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