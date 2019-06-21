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الجمعة 21/يونيو/2019 - 11:03 ص

"الوزارية الاقتصادية" توافق على انضمام مصر لعضوية الوكالة الإفريقية للتأمين على التجارة

الوزارية الاقتصادية
محمد إبراهيم
dostor.org/2679951

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الجمعة، اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية، الذي حضره وزراء التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، والسياحة، والمالية، والتجارة والصناعة، وقطاع الأعمال العام، ومسئولو البنك المركزي.

وصرح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء، بأنه في إطار الجهود المتواصلة لتخفيض تكلفة الدين العام، وإعمالًا لما تم عرضه على مجلس الوزراء وعلى المجموعة الاقتصادية في أكتوبر 2018 عن استراتيجية خفض الدين العام على المدى المتوسط، وبالأخص المقترحات الإضافية لتعجيل مسار خفض دين أجهزة الموازنة عن طريق تنشيط سوق الأوراق المالية، فقد تمت الموافقة، خلال الاجتماع، على مقترح قدمته وزارة المالية بهدف إنشاء شركة جديدة للمقاصة والتسوية والحفظ المركزي بين البنك المركزي ووزارة المالية وشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي برأس مال 100 مليون جنيه مصري، حيث يساهم البنك المركزي بـ60% ووزارة المالية بـ20% وشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي بـ20% من رأس المال.كما تمت الموافقة على قيام وزارة المالية بالمساهمة في تأسيس تلك الشركة بنسبة 20% من رأسمالها، والسير في إجراءات التأسيس.

وقال المستشار نادر سعد إنه تمت الموافقة، خلال الاجتماع، على طلب وزارة المالية انضمام جمهورية مصر العربية لعضوية الوكالة الإفريقية للتأمين على التجارة، والسير في إجراءات العضوية واستكمال المستندات المطلوبة، وذلك في إطار تعظيم دور الدولة على المستوى الإفريقى، وتماشيًا مع إدراك حجم الفرص المتاحة من خلال التعاون الإقليمي، وأيضًا التحديات التى تواجه جذب الاستثمارات الأجنبية إلى القارة الإفريقية، من خلال حلول مرنة مصممة لمعالجة المخاطر السياسية والتجارية.

كما عرض وزير المالية، خلال اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية، تقريرًا أعدته الوزارة بشأن حالات التهرب الضريبي والجمركي خلال الفترة من يونيو 2018 وحتى الآن، وما تم إنجازه فى حالات التصالح في قضايا التهرب الضريبي والجمركي خلال تلك الفترة، وما تمت إحالته للنيابة العامة لاتخاذ إجراءات التحقيق ورفع الدعوى الجنائية.

وفي هذا الصدد، أكد وزير المالية أن الوزارة حريصة على بذل كل الجهود اللازمة بهدف ضبط المجتمع الضريبي، وتحقيق العدالة الضريبية بشقيها الضريبي والجمركي، بين جميع المخاطبين بأحكام القوانين الضريبية.

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