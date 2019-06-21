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الثقافة
الجمعة 21/يونيو/2019 - 11:02 ص

غدًا.. "رحلة في الروح" مع الفنان دلشاد كويستاني بجاليري بيكاسو

غدًا.. رحلة في الروح
جمال عاشور
dostor.org/2679949

يحتفي الفنان الفرنسي ذو الأصول الكوردية دلشاد كويستاني بافتتاح ثاني معارضه الشخصية في مصر، في السادسة مساء غدًا السبت، بجاليري بيكاسو بالزمالك، ويحضر الافتتاح نخبة من الفنانين والنقاد وممثلي عن سفارة فرنسا بالقاهرة وشخصيات عامة من جمهور الفنان.

عن المعرض ذكر دلشاد كويستاني "رحلة في الروح" هو عنوان معرضي وهو عنوان يُلخص مسعاي توظيف الفن لترسيخ قيم الإحساس بالجمال وتقديره والانتماء إلى الأرض والطبيعة، نستكشف جوانب من الخيال والسحر في كل تفصيله منهما بعيدًا عن لغات أو جنسيات أو عرقيات، هي حالة ترتقي عن أي تأثير أيدولوجي أو شخصي إلى عوالم الخيال نلتقي ونتحاور ونتعارف في حضرة الفن".

وأضاف "كويستاني": "هذه هي الإطلالة الثانية لي بين جمهور المحروسة "مصر الحبيبة" بعد معرضي الأول الذي أقمته برعاية قطاع الفنون التشكيلية في مركز كرمة بن هانئ وحقق صدًا لم أكن أتوقعه وكان له مردود كبير جعلني شغوف وحريص على تجديد التلاقي والتواجد على أرض مفعمة بالتحضر وصاحبة شخصية عريقة وريادية لا سيما أن الحركة التشكيلية المصرية متميزة وذات سمعة دولية مهمة، وأتمنى دوام التوفيق لي في مصر".

"دلشاد كويستاني"، فنان فرنسي من أصل کوردي، بدأ حیاته الفنیة بالغناء والشعر والرسم والتمثيل ونشر قصائده في الجرائد العربية والكوردية، وعند وصوله إلى أوروبا اهتم بالفن التشكيلي وظهر أسمه من خلال العديد من المعارض، فتح جاليري خاص باسم "جاليري دلشاد" في وسط مدينة شومونت الفرنسية، له 35 معرض شخصي وعشرات المشاركات الفنية في أكثر من ١٩ دولة، وكان ضيف شرف في كثير من المعارض، كما شارك في عدد من الأفلام كممثل، عضو اتحاد الأدباء وعضو نقابة الفنانين بكوردستان، وعضو جمعيات ثقافية مختلفة.

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