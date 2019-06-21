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الجمعة 21/يونيو/2019 - 11:02 ص

مدبولي يؤكد اهتمام الحكومة بسرعة تنفيذ مشروعي التحول الرقمي والتأمين الصحي ببورسعيد

مدبولي يؤكد اهتمام
محمد إبراهيم
dostor.org/2679948

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اهتمام الحكومة بسرعة تنفيذ مشروعي التحول الرقمي والتأمين الصحي الشامل بمحافظة بورسعيد مشيرًا إلى أهمية تضافر جهود مختلف الجهات المعنية من أجل ضمان الوفاء بالتوقيتات المحددة لبدء تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة.

جاء ذلك خلال ترؤسه اليوم الجمعة، اجتماعا لمتابعة منظومتي التحول الرقمي والتأمين الصحي الشامل بمحافظة بورسعيد، بحضور وزير الدولة للإنتاج الحربي، ووزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، ووزير المالية، ووزيرة الصحة والسكان، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومحافظ بورسعيد، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، وعدد من مسئولي الجهات المعنية.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالتأكيد على ما توليه الحكومة من اهتمام بسرعة تنفيذ مشروعي التحول الرقمي والتأمين الصحي بمحافظة بورسعيد كمرحلة أولى، مشيرًا إلى أهمية تضافر جهود مختلف الجهات المعنية من أجل ضمان الوفاء بالتوقيتات المحددة لبدء تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل ببورسعيد، لاسيما وأن هذه المنظومة الجديدة سوف تمثل نقلة نوعية في القطاع الصحي لم تشهدها مصر من قبل، مؤكدًا في الوقت ذاته ضرورة التعامل السريع والفعال مع ما سيظهر خلال عملية التطبيق التجريبي من مشكلات أو أوجه قصور، من أجل العمل على حلها أولا بأول بما سينعكس في النهاية على التحسين المتواصل لآليات تقديم الخدمة الصحية للمواطنين.

وخلال الاجتماع، استعرض مسئولو هيئة الرقابة الإدارية الموقف التنفيذي للتحول الرقمي بمحافظة بورسعيد من حيث البنية الأساسية والاتصالات، حيث تمت الإشارة إلى التعاقد لتوريد كافة المتطلبات التكنولوجية اللازمة لخدمات المرحلة الأولى، حيث تم تجهيز البيئة الاختبارية لجميع خدمات المرحلة الاولى، وجار تجهيزها لخدمتي التوثيق والتمويل العقاري مع شركة TE-Data، ومن حيث خطوط الربط، تم الانتهاء من أعمال الفايبر الخاص بمدينة بورسعيد، ومن حيث البوابة الرقمية، تم وضع الحل الفنى لمنظومة التسجيل الموحدة بالتعاون مع الجهات المعنية، وتم إنهاء جميع الأعمال الخاصة بمكتب توثيق المناخ والمحكمة وسيتم نقل مكتب توثيق الجمارك الى مبنى المحافظة، وكذا سيتم نقل مكتب توثيق السيارات إلى مبنى المرور الجديد، وتم تجهيز مكتب الخدمات الجماهيرية بالمحافظة، وسوف يتم تسليمه للتجهيز التكنولوجي نهاية يونيو الجاري، وتم الانتهاء من التصميم الخارجي للبوابة الإلكترونية وتطبيق المحمول، وجار حاليًا تنفيذ الخدمات على البوابة وتطبيق المحمول.

وفيما يتعلق بالخدمات، فقد تم تنفيذ الأعمال الخاصة بخدمات إنفاذ القانون، والحالة الشخصية، والتوثيق، ومحكمة الأسرة، والتموين، والإسكان الاجتماعى والتمويل العقارى، وجار الانتهاء من التحليل والتصميم لخدمات المرور.

وبالنسبة للدفع الإلكتروني، جار العمل على تنفيذ منصة المدفوعات علي البوابة والأندرويد، وتجهيز المنظومة والاختبارات، وجار العمل على تطبيقات IOS، كما تم التنسيق لاستخدام مراكز الاتصال الخاصة بشركة المصرية للاتصالات (WE)، وجارى تحديد نطاق الأعمال.

من جانبه، أشار الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلى أن محاور العمل المحددة لمنظومة التأمين الصحى الشامل تضم تجهيز البنية التحتية، تأمين المعلومات، تسجيل وإدراج المنتفعين، ميكنة التأمين والمطالبات، تسجيل واعتماد مقدمي الخدمات الصحية، إعداد بوابة مقدمي الخدمات والملف الطبي، منصة تبادل المعلومات، مركز اتصال Call Center، والتدريب والتوطين والتوعية.

وخلال الاجتماع، استعرضت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، الموقف الحالي لمنظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة بورسعيد، مشيرة إلى أن عدد المستشفيات داخل المنظومة تبلغ 10 مستشفيات، منها 7 مستشفيات مرحلة أولى، و35 وحدة ومركز رعاية صحية أولية.

وفيما يتعلق بمحور البنية التحتية، أشارت الوزيرة إلى أن عدد وحدات ومراكز الرعاية الصحية الأولية التي تم استلامها في الفترة الأخيرة 2 وحدة، ليصبح إجمالى ما تم استلامه إبتدائيا 28 منشأة، وكذا وحدات ومراكز الرعاية الصحية الأولية الجاري الإنتهاء منها وعددها 7 منشآت.

ولفتت الوزيرة إلى مبادرة التوأمة مع المستشفيات الخاصة الكبرى التي تهدف إلى تقديم الدعم لمنظومة التأمين الصحي الشامل لبناء أنظمة تشغيل المستشفيات بمختلف الأقسام (اكلينيكي وإداري).

وأشارت إلى موقف الميكنة والتحول الرقمي لمنظومة التأمين الصحي بالمحافظة حيث تم تدريب 32 من فنيي التسجيل الطبى والاحصاء على التطبيق الخاص لتسجيل المنتفعين، كما تم توريد 8 وحدات (التشخيص والعلاج عن بعد) حسب بروتوكول ثلاثي بين وزارات الصحة والاتصالات والتعليم العالي، مضيفة أنه سيتم تدريب فريق الميكنة بواسطة إحدى شركات الاتصالات، وتم القيام بزيارات ميدانية لمراجعة احتياجات المنظومة من المعدات والمشغلين في بورسعيد، وجار تسليم وحدات التشخيص والعلاج عن بعد.

وخلال الاجتماع، تم استعراض الموقف التنفيذي لعدد 10 مستشفيات بالمحافظة هي مستشفيات: التضامن الاجتماعي، النساء والولادة التخصصى، المبرة العام، بورسعيد العام (مرحلة أولى)، بورفؤاد العام ( المرحلة الأولى )، النصر التخصصى للأطفال، الزهور التخصصى للجراحة، الرمد التخصصى (مرحلة أولى)، الرمد التخصصى ( مرحلة ثانية، مستشفى 30 يونيو العام، والصحة النفسية، ووصلت نسب التنفيذ في عدد من هذه المستشفيات إلى 100%.

كما تم استعراض الموقف التنفيذى لعدد (35) وحدة ومركز رعاية أولية، حيث تم الانتهاء من (28) وحدة ومركز رعاية أولية وجار العمل على 7 وحدات ومراكز هي الحرفيين، والإسراء، وشمال الحرية، وتعاونيات الزهور، والكاب، والحي الإماراتي، والعاشر من رمضان، بنسب تنفيذ تصل إلى 95%.

وتمت الإشارة أيضًا إلى خدمات القطاع الصحى بالمحافظة (الوحدات الصحية) بعدد 16 وحدة صحية، وتم استعراض موقف توصيل المرافق للمستشفيات والوحدات الصحية من كهرباء، ومياه، وصرف صحي، وغاز.

وأوضح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أنه تم استعراض توزيع المستشفيات والمراكز الصحية على الأحياء ومدينة بورفؤاد، ففي مدينة بورفؤاد يوجد مستشفى واحد و3 وحدات صحية ومركز رعاية في مراحل التطوير الشاملة أو الجزئية، وفي حي شرق يوجد مستشفى واحد يجري تطويره كليًا ووصلت نسبة الإنجاز فيه إلى 94%، وبالنسبة لحي المناخ يوجد 5 مستشفيات، و5 وحدات صحية يتم تطويرها كليا أو جزئيًا بنسب تنفيذ تتراوح مابين 95% و100%، وفي حي الضواحي عدد الوحدات الصحية 6 وحدات، ما بين تطوير شامل وإنشاء جديد، بينما في حي الزهور يوجد 2 مستشفى، و10 وحدات صحية، وفي حي الجنوب يوجد مستشفى واحد و8 وحدات صحية، وفي حي الغرب توجد وحدة صحية واحدة بنسبة تنفيذ 100% يجري عليها تطوير شامل.

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