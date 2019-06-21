صلاح حسني: اللعب الهجومي لمصر سيربك المنتخبات المنافسة بأمم إفريقيا

أكد أحمد صلاح حسني، لاعب منتخب مصر لكرة القدم الأسبق، أنه يتعين على المدرب المكسيكي خافيير أجيري، المدير الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم، أن يضع نصب عينيه عند وضع الخطة الفنية لبطولة كأس أمم إفريقيا، اللعب بطريقة هجومية لإرباك خط دفاع المنتخبات المنافسة واستغلال الفرص المتاحة في صناعة وتسجيل الأهداف، مشيرًا إلى ثقته الكبيرة في قدرة منتخب الفراعنة، على حصد لقب القارة السمراء في نسختها الـ32، والتي تنطلق في وقت لاحق من مساء اليوم الجمعة وتستمر حتى 19 يوليو المقبل.

وقال لاعب الأهلي الأسبق- في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط- "إن منتخب مصر قادر على تحقيق اللقب القاري، خاصة أنه يضم في صفوفه عناصر مميزة ويدربه جهاز فني قدير تحت قيادة المكسيكي خافيير أجيري، إلى جانب عامل الجمهور الذي سيمنحه دفعة معنوية كبيرة لا سيما أنه متعطش للبطولات، وخاصة لتحقيق منتخب مصر اللقب الإفريقي للمرة الثامنة بعد أن توج به في نسخ: 1957، 1959، 1986، 1998، 2006، 2008، 2010".

وأضاف أنه "يحترم جميع اختيارات المدرب المكسيكي وكل المنضمين لقائمة الفراعنة"، متمنيًا التوفيق للمنتخب في جميع اللقاءات التي سيخوضها.

وبشأن توقعاته عن المنتخبات المرشحة للظفر باللقب، أوضح حسني أن الكرة الإفريقية شهدت تطورًا كبيرًا خلال الفترة الأخيرة، خاصة بعد ارتفاع عدد اللاعبين المحترفين الأفارقة في الخارج، ما يصعب الأمر على المنتخب الوطني عند خوضه غمار منافسات البطولة ويدخله في منافسة قوية مع جميع المنتخبات المشاركة.

يذكر أن أحمد صلاح حسني بدأ مسيرته الرياضية مع نادي هيليوبلس ، ثم لعب للنادي الأهلي موسم 1997-1998، ورحل عقب تألقه مع الأهلي إلى نادي شتوتجارت الألماني حتى عام 2001، حيث اختير خلال احترافه في ألمانيا ضمن أفضل 100 موهبة كروية شابة في العام، في تقرير لمجلة "ورلد سوكر" بعد أن حصل على بطولة أوروبية مع شتوتجارت وهي بطولة كأس "الإنتر توتو" في عام 2000، ولعب بعد ذلك لنادي جنت البلجيكي، ليعود لصفوف النادي الأهلي في موسم 2003-2004، إلا أن ضياع بطولة الدوري من الفريق الأحمر أمام إنبي كانت علامة فارقة في تاريخه مع الفريق، حيث انتقل بعدها إلى ريزيسبور التركي، ثم عاد إلى مصر عبر بوابة نادي المقاولين العرب، وبعدها انتقل إلى الإسماعيلي في عام 2007-2008، وأنهى مسيرته الكروية في نادي هانجزو جرينتاون الصيني عام 2008.