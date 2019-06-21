ارتفاع حصيلة ضحايا حادث حافلة شمال الهند إلى 44 قتيلا

قالت الشرطة الهندية، صباح اليوم الجمعة، إن عدد ضحايا حادث سقوط حافلة في واد بولاية هيماشال براديش الجبلية، شمالي البلاد، قد ارتفع إلى 44 قتيلا.



وكانت حافلة مكتظة بالركاب انحرفت عن الطريق وسقطت في واد يبلغ عمقه حوالي 150 مترا، في منطقة بانجار بمقاطعة كولو، بعد ظهر أمس الخميس.



وذكرت تقارير إعلامية محلية أن العديد من الركاب اعتلوا ظهر الحافلة، ولكن الشرطة نفت ذلك.



وقال ضابط الشرطة راج كومار شانديل، عبر الهاتف: "منذ الليلة الماضية، توفى راكبان آخران بالمستشفى".



وأوضح أنه كان بين الضحايا العديد من النساء والأطفال في طريق العودة من العمل أو من المدرسة، مضيفا أن هناك 32 مصابا ما زالوا يتلقون العلاج بالمستشفيات.



وأكدت الشرطة أن الحافلة كانت مزدحمة بالركاب وأن الحمولة كانت زائدة.



وكانت التحقيقات الأولية رجحت أن يكون سبب الحادث إهمال السائق وتهوره، حيث لم يتمكن من السيطرة على الحافلة في أحد المنحنيات الجبلية.



وأصدرت سلطات الولاية تعليمات بفتح تحقيق لتحديد ملابسات الحادث.



وأظهرت لقطات تليفزيونية حطام الحافلة بالقرب من جدول ماء في قاع الوادي، حيث كان السكان المحليون يساعدون في عمليات الانقاذ.



وحسب بيانات رسمية، فإن معدل الحوادث المرورية في الهند بين الأعلى في العالم، حيث يتوفى 135 ألف شخص في المتوسط سنويا في حوادث سير، ومن الأسباب الشائعة وراء هذه الحوادث سوء حالة الطرق والمركبات، والسرعة المتهورة والحمولة الزائدة.