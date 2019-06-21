ضبط شخص حجز تذاكر حفلات غنائية ومسرحية ببطاقات ائتمانية غير سليمة

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بحجز تذاكر حفلات غنائية ومسرحية على موقع شركة تسويق إلكترونى عبر شبكة الانترنت بموجب بطاقات إئتمانية غير سليمة.



تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من مسئولى إحدى شركات البرمجيات قيام أحد الأشخاص بحجز تذاكر حفلات غنائية ومسرحية على موقع الشركة عبر شبكة المعلومات الدولية الإنترنت بموجب بطاقات ائتمانية غير سليمة، وهو ما عرض الشركة لإضرار مادية ومعنوية.



شُكل فريق بحث أسفرت جهوده عن كشف مرتكب تلك الواقعة، وهو أحد الأشخاص مواليد 1977 مقيم بدائرة قسم شرطة حلوان بالقاهرة حيث يقوم بممارسة نشاط إجرامي واسع النطاق فى مجال الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى المستولى عليها بالاشتراك مع آخرين خارج البلاد من خلال المحادثات والرسائل المتبادلة بينهم على مواقع التواصل الاجتماعى، دون معرفته بهؤلاء الأشخاص والتى تتضمن العديد من بيانات البطاقات المستولى عليها.



وأنه قام بإجراء عدد 33 محاولة لحجز تذاكر حفلات مسرحية – غنائية على موقع الشركة المذكورة عبر شبكة الإنترنت خلال الستة أشهر الماضية، نُفذ منها عدد 25 عملية تم على أثرها حجز تذاكر إحدى المسارح على موقع الشركة، وأنه يقوم بترويج تلك التذاكر على عملائه من راغبى الحصول عليها بسعر أقل من قيمتها الحقيقة.



عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة، تم ضبط المذكور بمسكنه بدائرة قسم شرطة حلوان، وبسؤاله أقر بنشاطه الإجرامى المشار إليه، وأنه يستخدم جهاز كمبيوتر، والذى ضبط بمسكنه فى مجال القرصنة الإلكترونية على المواقع والبرامج على شبكة الإنترنت وكذا موقع الشركة المذكورة، وأنه قام ببيع التذاكر التى جرى شراءها بالأسلوب الإجرامى للعديد من الأشخاص راغبى الحصول عليها بسعر أقل من قيمتها الحقيقة وبحوزته، شهادة جامعية بإسمه منسوبة لكلية التجارة جامعة القاهرة (مزورة) تفيد حصوله على درجة البكالوريوس فى المحاسبة (على خلاف الحقيقة) لعدم حصوله على مؤهلات جامعية. و5 شهادات خبرة بإسمه باللغة الإنجليزية - على خلاف الحقيقة -.كاميرا تصوير، سماعة كبيرة الحجم، مبلغ مالى من متحصلات نشاطه الإجرامى، سلاح أبيض "مطواة"، 2هاتف محمول.



بمواجهته بالمضبوطات اعترف بقيامه بتصطناع وتقليد الشهادات المضبوطة، فضلًا عن قيامه بتزوير المحررات الرسمية والعرفية باستخدام جهاز الكمبيوتر المضبوط، وشراء المضبوطات المشار إليها من حصيلة نشاطة الإجرامى.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

