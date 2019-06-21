"كي ال ام" الهولندية: لن نحلق فوق مضيق هرمز حتى إشعار آخر

أعلنت شركة الطيران الهولندية "كي ال ام" الجمعة، أن طائراتها لن تحلق بعد الآن فوق مضيق هرمز الواقع في المنطقة التي أسقطت فيها إيران طائرة مسيرة عسكرية أميركية.



وقالت الشركة في بيان إن السلامة هي "الأولوية المطلقة" للشركة.



وأضافت: "نتابع عن كثب جميع التطورات التي قد تكون مرتبطة بسلامة المجال الجوي 24 ساعة وسبعة أيام في الأسبوع وننظم العملية بطريقة تضمن سلامة الرحلات".



وتابع البيان: "الحادث مع الطائرة المسيرة هو سبب لعدم التحليق فوق مضيق هرمز حاليا. هذا إجراء وقائي".



وتسبب إسقاط الطائرة المسيرة -- التي تقول واشنطن إنها كانت فوق المياه الدولية فيما تقول إيران إنها اخترقت مجالها الجوي -- في تصاعد التوتر بين الجانبين بعد سلسلة من الهجمات على ناقلات وجهت فيها الولايات المتحدة أصابع الاتهام إلى طهران.