القاهرة : الجمعة 21 يونيو 2019
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الجمعة 21/يونيو/2019 - 10:49 ص

الداخلية تنجح فى ضبط 7 عناصر إجرامية بمنطقة السحر والجمال

الداخلية تنجح فى
عمرو المزيدي
dostor.org/2679928

أسفر استهداف الأجهزة الأمنية للمنطقة الحدودية بمدينة العاشر من رمضان، عن ضبط العديد من المخالفين وحائزى المواد المخدرة المترردين علي المنطقة.

حيث تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عاطل سن 37، ربة منزل سن 30 ) حال إستقلالهما سيارة ملاكى بالمجاورة الرابعة بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان، وبحوزتهما 60 جراما من مخدر الهيروين - مبلغ مالى - 2هاتف محمول)، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمخدر بقصد الاتجار.

كما تم ضبط أحد الأشخاص حال تواجده بمنطقة سكنه بدائرة مركز شرطة بلبيس، وبحوزته فرد خرطوش - 3 طلقات من ذات العيار، وبمواجهته إعترف بحيازته للسلاح بقصد الدفاع، وضبط عدد 3 عاطلين – لإثنين منهم معلومات جنائية مسجلة - مقيمين بدائرة مركز شرطة بلبيس بالشرقية).. لقيامهم بالإتجار فى المواد المخدرة متخذين من مدينة العاشر مكانًا لمزاولة نشاطهم الإجرامى وذلك حال لستقلالهم دراجة نارية بدون لوحات معدنية بدائرة مركز شرطة بلبيس وبحوزتهم 350 جراما لمخدر الحشيش، هاتف محمول).. وبمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار.

وضبط عاطل مقيم بدائرة مركز شرطة بلبيس حال تواجده بمنطقة سكنه وبحوزته فرد خرطوش وعدد 3 طلقات خرطوش من ذات العيار).. وبمواجهته اعترف بحيازة السلاح النارى بقصد الدفاع.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجار الاستمرار فى بذل المزيد من الجهود لاستكمال تنفيذ خطة البحث الهادفة لضبط باقى العناصر الإجرامية.

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