مسئولان إيرانيان: ترامب حذر إيران عبر مسقط من هجوم وشيك

قال مسؤولان إيرانيان اليوم الجمعة، إن طهران تلقت رسالة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر سلطنة عمان الليلة الماضية للتحذير من هجوم أمريكي وشيك على إيران بحسب وكالة "رويترز".



وذكر أحد المسؤولين طالبا عدم ذكر اسمه، إن ترامب قال في رسالته إنه ضد أي حرب مع إيران ويريد إجراء محادثات مع طهران بشأن عدد من القضايا، حدد فترة زمنية قصيرة للحصول على ردنا لكن رد إيران الفوري هو أن القرار بيد الزعيم الأعلى (آية الله علي) خامنئي في هذه المسألة".



وقال المسئول الثاني: "أوضحنا أن الزعيم الأعلى يعارض أي محادثات لكن الرسالة ستنقل إليه ليتخذ القرار... ومع ذلك أبلغنا المسئول العماني أن أي هجوم على إيران ستكون له عواقب إقليمية ودولية".