انطلاق جولة الإعادة لانتخابات نقابة المهندسين بالغربية

انطلقت جولة الإعادة على منصب نقيب المهندسين بمحافظة الغربية، اليوم الجمعة، بين كل من المهندس عادل عطية رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية، والحاصل على 876 صوتا من الجولة الأولى، والمهندس علاء فهمي الحاصل على 411 صوتا.



وتنافس على مقعد نقيب المهندسين بالغربية في انتخابات الجولة الأولى 7 مهندسين هم إيناس محمد خاطر، وحسام طلعت جمعة، وعادل عطية سعد، وعبده حامد الشناوي، وعلاء أحمد فهمي، وعلى محمد بسطويسي، وفتوح إسماعيل الورداني، وأسفرت عن حصول أصحاب جولة الإعادة على أعلى الأصوات بين المرشحين.



يذكر أن الانتخابات على منصب نقيب المهندسين بمحافظة الغربية، جاءت على المنصب الذي خلا باستقالة النقيب المنتخب الدكتور محمد ضبعون لانشغاله في عمله الخاص.