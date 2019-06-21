الجيش السوري يفرج عن عنصرين من أمن الدولة اللبناني

أفرجت السلطات السورية، اليوم الجمعة، عن عنصرين من جهاز أمن الدولة اللبناني كان الجيش السوري قد احتجزهما، يوم الثلاثاء الماضي، في مرتفعات جبل الشيخ عند الحدود الدولية الفاصلة بين لبنان وسوريا.



وأكدت مصادر أمنية لبنانية أن عنصري أمن الدولة، وهما ريدان شروف وريان علبي، وصلا إلى معبر (المصنع) البري الحدودي حيث كان في انتظارهما أقاربهما وحشد من المواطنين، ونقلا بعدها إلى مديرية أمن الدولة للتحقيق في ظروف اعتقالهما.



وذكرت مديرية الإعلام في (الحزب الديمقراطي اللبناني)، في بيان لها، أن القيادة السورية سلمت الموقوفين من أمن الدولة إلى وفد يمثل رئيس الحزب، النائب طلال أرسلان، الذي نقلهما إلى لبنان عبر نقطة المصنع.



وكان العنصران من أمن الدولة يقومان لدى احتجازهما برحلة تسلق وتزلج في مرتفعات جبل الشيخ إلى الشرق من بلدة راشيا الوادي، في منطقة البقاع الغربي.



يذكر أن مرتفعات جبل الشيخ تشكل الحدود الفاصلة بين لبنان وسوريا، وتشهد خلال فصل الصيف نشاطات ترفيهية ورياضية وكشفية.