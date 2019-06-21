الداخلية تفعل الرقم "15008" للإبلاغ عن الجرائم الإلكترونية

أعلنت وزارة الداخلية عن أرقام جديد يتم استخدامها بتداءً من أول يوليو 2019 للاستعلام عن كيفية الإبلاغ عن جرائم الحاسبات الإلكترونية.



حيث تقرر العمل بالخط التليفونى رقم (15008) الخاص بالإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بقطاع نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية، إبتداءً من 172019، وذلك للاستعلام عن كيفية الإبلاغ عن جرائم الحاسبات الإلكترونية والإجراءات القانونية التى يتم اتخاذها حيال المحاضر المحررة بشأنها، وذلك بدلًا من الخط التليفونى (108) السابق تخصيصه لذات الغرض.