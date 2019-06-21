القاهرة : الجمعة 21 يونيو 2019
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اقتصاد
الجمعة 21/يونيو/2019 - 10:42 ص

انخفاض نسبي لأسعار العملات العربية خلال التعاملات الصباحية

انخفاض نسبي لأسعار
أسماء إبراهيم
dostor.org/2679918

شهدت أسعار العملات العربية انخفاضًا نسبيًا أمام الجنيه المصري، خلال التعاملات الصباحية اليوم الجمعة، وفقًا لأحدث البيانات الصادرة عن البنك المركزي، وسجل سعر الدينار الكويتي 54.70 جنيه للشراء، و55.21 جنيه للبيع، وسعر الدرهم الإماراتي بلغ 4.52 جنيه للشراء، و4.56 جنيه للبيع.

كما سجل سعر الريال العماني نحو 43.18 جنيه للشراء و43.51 جنيه نحو للبيع، وفق البنك المركزي المصري، في حين سجل الدينار الأردني نحو 23.42 جنيه للشراء، ونحو 23.66 جنيه للبيع.

وسجل الدينار البحريني نحو 44.10 جنيه للشراء، و44.43 جنيه للبيع؛ وفق بيانات البنك الأهلي المصري.

وسجلت العملات جميعها تراجعًا ملحوظًا خلال تداولات هذا الأسبوع بعد نجاح السياسة النقدية لمصر عبر الإصلاحات الاقتصادية.

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