وفاة 4 أطفال غرقًا جنوب كمبوديا

توفي أربعة أطفال، تتراوح أعمارهم بين 3 و5 سنوات، غرقا في بركة مياه بالقرب من منازلهم في مقاطعة تاكيو جنوبي كمبوديا، حسبما ذكر قائد شرطة محلي اليوم الجمعة.



وأفاد نجان ساري، قائد الشرطة في منطقة باتي بمقاطعة تاكيو، أن الحادث وقع في وقت متأخر من بعد ظهر يوم الخميس وأنحى باللائمة في المأساة على إهمال جدتهم.



وقال إنه "تم العثور على ثلاث فتيات صغيرات وصبي صغير في بركة مياه على بعد نحو 200 متر من منازلهم"، مضيفا أنه "بعد فحص جثثهم، خلصنا إلى أنهم ماتوا بسبب الغرق".



وغالبا ما تقع حوادث الغرق في كمبوديا، وخصوصا في المناطق الريفية.



في 8 يونيو، غرق أربعة أطفال، تتراوح أعمارهم مابين 10 و13 عاما، أيضا في حفرة مياه في منطقة ستونج ترانج بمقاطعة كامبونج تشام جنوب شرق البلاد.