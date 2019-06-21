إنقاذ 1147 شخصًا مختطفًا في الصين جراء عملية دولية مشتركة

كشف مسئولو وزارة الأمن العام الصينية أنه تم إنقاذ ما إجماليه 1147 من مختطفين أجانب، بمن فيهم 1130 امرأة و17 طفلا في الصين، بفضل حملة متعددة الجنسيات لمكافحة اختطاف الأشخاص والاتجار بهم.



وتم تنفيذ العملية المشتركة من قبل الصين وخمس دول أخرى في الفترة ما بين يوليو وديسمبر 2018، حيث تم التحقيق في 760 قضية متعلقة باختطاف الأشخاص والاتجار بهم والزواج المزيف، وقبضت على 1332 مشتبها به، بمن فيهم 262 أجنبيا.



وتميزت العملية المشتركة بمشاركة معلومات بين الصين وميانمار وكمبوديا ولاوس وفيتنام وتايلاند، ونفذت حملات متناسقة بين هذه الدول.



وقال قوه لين، المتحدث باسم الوزارة، إن هذه العملية نفذت على خلفية وقوع عدد من القضايا المتعلقة في السنوات الأخيرة، حيث اختطف مجرمون من داخل الصين وخارجها بعض النساء من الدول المجاورة إلى الصين باسم التوظيف والسياحة والزواج وباعوهن كزوجات.