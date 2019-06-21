شركة طيران مكسيكية توفر تذاكر بدولار واحد للمهاجرين للعودة لبلادهم

أطلقت شركة الطيران المكسيكية (فولاريس) اليوم الجمعة، عرضا توفر فيه تذاكر بدولار واحد فقط، بالإضافة إلى الضرائب، للمهاجرين القادمين من أمريكا الوسطى من أجل العودة إلى ديارهم.



وذكرت الشركة على حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي أن البرنامج الذي سُمي "لم شمل العائلات" مخصص لأولئك الذين "يريدون العودة طواعية إلى بلدهم الأصلي".



من الآن وحتى 30 يونيو، يستطيع القادمون من أمريكا الوسطى، الذين يتطلعون إلى العودة، المجيء إلى المطارات الموجودة في تيخوانا وسيوداد خواريز وغوادالاهارا ومكسيكو سيتي. ويسر "فولاريس" خدمة أولئك الذين على استعداد لركوب رحلاتها المتوجهة إلى كوستاريكا والسلفادور وغواتيمالا.



ويحتاج البالغون إلى إبراز بطاقة هوية وطنية فقط، بينما يُطلب من القصّر إظهار شهادة ميلاد أو جواز سفر.



ومنذ نهاية عام 2018، فر الآلاف من مهاجري أمريكا الوسطى من الفقر والجرائم العنيفة في بلادهم من خلال تشكيل قوافل متتالية باتجاه الشمال نحو الحدود الأمريكية، حيث يأملون في التقدم بطلب للحصول على اللجوء.