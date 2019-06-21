صحيفة: 30% ارتفاعا في أعداد العمالة الوافدة بالكويت خلال 20 عامًا

كشفت إحصائية أعدتها صحيفة "القبس" الكويتية بناء على أرقام رسمية، ارتفاع عدد العمالة الوافدة بنسبة 30% خلال السنوات العشرين الماضية.



وأظهرت الإحصائية ارتفاع عدد الموظفين الكويتيين في الجهات الحكومية خلال الفترة من 1999 وحتى العام الجاري، بنسبة 43%، بينما ارتفعت نسبة العمالة الخليجية بنحو 59%.



وأضافت أن عدد الموظفين الكويتيين ارتفع خلال تلك الفترة بنحو 81 ألفا، بمعدل توظيف 4091 سنويًا، بينما ارتفع توظيف الوافدين بعدد زاد على 18 ألفًا، بمتوسط توظيف سنوي إضافي بلغ 905 وافدين.



ونقلت "القبس" عن مصادر محلية قولها إن تطبيق سياسة إحلال المواطنين، لا تعني بالضرورة وقف تعيين الوافدين في بعض التخصصات النادرة، التي لا يمكن للمواطن حاليًا شغلها، لعدم وجود مؤهلات دراسية وعلمية كافية تغطي بعض المجالات، مثل التدريس، أو الطب أو الهيئة التمريضية.