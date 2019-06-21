الاتحاد الأوروبي يفشل في اختيار خليفة يونكر

فشل زعماء ورؤساء حكومات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في التوصل إلى توافق حول تسمية رئيس المفوضية الجديد الذي سيخلف جان كلود يونكر للفترة ما بين 2019-2024.



وذكرت وكالة أنباء (اَكي) الإيطالية، أن كلا من رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك ورئيس المفوضية جان كلود يونكر أوضحا أن المناقشات التي استمرت طوال الليلة الماضية لم تسفر عن توافق بين الدول على أي من المرشحين المقترحين لشغل منصب رئيس الجهاز التنفيذي.



وأشار يونكر وتوسك - خلال مؤتمر صحفي مشترك عٌقد فجر اليوم الجمعة - إلى أن الأمر بحاجة إلى مزيد من التشاور وأن لقاء آخر على مستوى القمة سيعقد في 30 من الشهر الجاري.



ويحتاج أي مرشح لرئاسة المفوضية للحصول على موافقة 21 دولة من أصل 28 وعلى أغلبية أصوات البرلمان الأوروبي.



وتفيد تقارير إعلامية أن فرنسا ترفض دعم المرشح الألماني مانفريد فيبر عن الحزب الشعبي الأوروبي اليميني، والذي ينافسه على المنصب كل من الهولندي فرانس تيمرمانس عن الاشتراكيين، والدانماركية مارجريتي فيستاجير عن الليبراليين الوسطيين.