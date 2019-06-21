اليوم.. ندوة بعنوان "تعلم كيف تتواصل" بمكتبة المستقبل

تعقد بمكتبة المستقبل العامة بجسر السويس٬ في السادسة من مساء اليوم٬ ندوة بعنوان ؛"تعلم كيف تتواصل" وذلك استكمالا لسلسلة ندوات (تعلم كيف) والتي تقدمها وتحاضر فيها الدكتورة رباب الششتاوى.



وتتضمن محاور الندوة:

1- مفهوم التواصل

2- أهمية التواصل الفعال

3- التواصل اللفظي والتواصل غير اللفظي

4- الفرق بين الرجل والمرأة في التواصل



يشار إلى أن التواصل الإنساني وجد منذ بدء الخليقة، وتعددت وسائله وتنوعت حتى وصل الإنسان إلى استخدام اللغة التي هي إحدى الوسائل الحضارية للتواصل.



وتستخدم اللغة في التعبير عما بداخل الإنسان من مشاعر ورغبات وآراء وأفكار، وهي أكثر الوسائل دلالة على ثقافته، حيث إن لكل مجتمع لغته الخاصة التي تعبر عن حضارته ورقيه، كما أن استخدام الألفاظ في اللغة الواحدة واختيار المصطلحات الملائمة للموقف وحسن انتقاء المفردات المهذبة في التعامل لها أثر كبير على المتلقي وتكوين علاقات إيجابية معه.