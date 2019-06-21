القاهرة : الجمعة 21 يونيو 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
02:22 م

منذ احتجازه وحتى إطلاق سراحه.. القصة الكاملة لتورط "بلاتيني" في قضية مودنيال قطر
01:01 م

مطار القاهرة يجتاز التفتيش البريطانى

02:39 م

جابر نصار: لا بد أن تكون مصر جزءًا من مبادرة Mission talent العالمية
01:35 م

براتب 2000 جنيه.. 200 فرصة عمل جديدة من "القوى العاملة"
11:46 ص

السيسي ونظيره البيلاروسي يوقعان اتفاقيات تعاون مشترك
11:25 ص

صحيفة سعودية: "الحمدين" اعتاد تشويه الحقائق والتدخل في شئون الدول العربية
08:23 م

مصدر حكومى: طرح الاكتتاب فى الوقف الخيرى للتعليم مطلع يوليو المقبل
09:29 ص

التعليم: تتبع مصدر أسئلة امتحان "الديناميكا" المتداول
10:55 م

ترامب يشكر إسرائيل بعد إطلاق اسمه على مستوطنة في الجولان
07:28 م

طريقك إلى الجنة.. تقرير غربى: مصر أفضل الوجهات السياحية بسبب حضارتها وثقافتها
03:33 م

الحداد لـ "الدستور".. أى بادرة سياسية لن تفلح بليبيا في الوقت الحاضر
10:29 ص

الفلاحين: أزمة الليمون مفتعلة.. وسعره سينخفض لـ 10 جنيهات
أوتو
الجمعة 21/يونيو/2019 - 07:40 ص

سيارة سيتروين تحتفل بعيد ميلادها الـ 100

سيارة سيتروين تحتفل
سيارة سيتروين تحتفل بعيد ميلادها الـ 100
وكالات
dostor.org/2679793

احتفلت شركة صناعة السيارات الفرنسية سيتروين بعيد ميلادها المائة في العاصمة باريس وفي الحي الذي شهد صنع الطراز الأول من سيارة سيتروين في العام 1919 من قبل المهندس أندريه سيتروين. وشهد شارع "لينوا" في الدائرة الخامسة عشرة من العاصمة حيث تمّ إنشاء أول مصانع سيتروين عرض أكثر من 100 طراز من السيارات التي سجلت بحروف من ذهب تاريخ صناعة السيارات في فرنسا.

ومن أبرز السيارات التي تمّ عرضها نذكر سيارة فئة "أ "، التي بدأ تصنيعها في 1919 والأيقونة ذات المحرك بقوة حصانين والتي بدأ انتاجها بعد الحرب العالمية الثانية إلى غاية العام 1990، وقد حققت نجاحا تجاريا كبيرا.

وتمّ عرض سيتروين "دي أس" التي تعدّ أشهر انتاجات الشركة الفرنسية بين عامي 1955-1975 بإمكانيات وتكوينات هيكل خارجي قابلة للتحويل. وتم عرض نموذج سيارات "لامي 6" التي تمّ استبدالها في وقت لاحق بـ "لامي 8"، ثمّ "لامي سوبر" المجهزة بمحرك من 4 اسطوانات من 1015 سنتيمتر مكعب، وقد توقف تسويقها في صيف 1976.

وكذلك سيتروين "أس أم" التي انتجت في الفترة بين 1970 إلى 1975 وقد دخلت هذه السيارة في العديد من المسابقات العالمية وحصدت جوائز مميزة، وقد انفردت في العام 1972 بجائزة سيارة العام في الولايات المتحدة. أما سيتروين "سي أكس" فكانت بمثابة التحدي بفضل أناقتها وتوفيرها الكبير للراحة. إضافة إلى نماذج أخرى مثل "بي اكس" و"ايه اكس" مرورا بـ "زيد اكس" والسيارة الانيقة "اكسانتيا" و"مونو سباس"، وصولا إلى "بيرلينغو مولتي سباس” و"ساكسو" و"كسارا" التي سجلت اسمها في اعلى قائمة بطولة العالم لسباق السيارات ثم "كسارا بيكاسو".

سيارة سيتروين تحتفل بعيد ميلادها الـ 100
سيارة سيتروين تحتفل بعيد ميلادها الـ 100
سيارة سيتروين تحتفل بعيد ميلادها الـ 100
سيارة سيتروين تحتفل بعيد ميلادها الـ 100
سيارة سيتروين تحتفل بعيد ميلادها الـ 100
الآن

مبادرة لنظافة حرم السكك الحديدية والمزلقانات بالمحافظات

هارى وميجان ينشئان مؤسسة خيرية منفصلة عن مؤسسة وليام وكيت

البنتاجون يفضح "كذب إيران".. وينشر دليل إسقاط الطائرة

المجر: نعارض بشكل صريح العقوبات المفروضة على روسيا

ads
ads
الأكثر قراءة

حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية الجمعة 21 يونيو 2019

أسعار الذهب اليوم الجمعة 21 يونيو 2019

فيديو.. طرح الأغنية الرسمية لبطولة أمم إفريقيا 2019

لاعبو الكاميرون يعلنون الإضراب قبل بدء "أمم أفريقيا" بساعات

ألبومات الصور

بالصور.. نسمة محجوب تتألق فى ختام فعاليات مهرجان الأوبرا الصيفى

انتهاء القافلة المائية "كل نقطة بتفرق" فى دمياط (صور)

قبل انطلاق الأمم الإفريقية بساعات.. استاد القاهرة يتزين لاستقبال مباراة الافتتاح

بالصور.. إقبال نيجري على جامعة المنيا بمتلقى التعليم العالي

رياضة

مصر وزيمبابوى.. تفوق كاسح وذكرى "ملعونة" عمرها ربع قرن

موعد مباراة مصر وزيمبابوى والقنوات الناقلة

خروج أوساكا من برمنجهام يمنح بارتى الفرصة لصدارة التصنيف العالمى

نجم الساعة

إضراب لاعبى الكاميرون قبل السفر لمصر للمشاركة بأمم أفريقيا 2019

الأكثر قراءة

حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية الجمعة 21 يونيو 2019

أسعار الذهب اليوم الجمعة 21 يونيو 2019

فيديو.. طرح الأغنية الرسمية لبطولة أمم إفريقيا 2019

لاعبو الكاميرون يعلنون الإضراب قبل بدء "أمم أفريقيا" بساعات

الرئيس نيوز

ارتباك في واشنطن بشأن "الرد على إيران" بعد إسقاط الطائرة الأمريكية

"الأرصاد": طقس الجمعة حار في الدلتا والقاهرة.. شديد الحرارة جنوب الصعيد

الداخلية: قائمة "الممنوعات" لدخول مباريات كأس الأمم الأفريقية

قيادات نقابية: نعد بالاستجابة لملاحظات لجنة المعايير بـ"العمل الدولية"

السبت.. لجان "النواب" تناقش تشريعات مهمة أبرزها "قانون نقابة المحامين"

كشكول

التعليم: إرسال امتحانات الأسبوع الثالث للثانوية للمحافظات الحدودية

دراسات الزقازيق تعيد النظر فى محاضر غش الطلاب بامتحانات الفصل الثانى

دراسات القرين: نتيجة نهاية العام خلال أسبوعين

دراسات بنى سويف تفتح باب الاشتراك لمنحة 5 الأف أزهري

عميد أصول الزقازيق يتابع الامتحانات المسائية بالكلية

الأمصار

3 دول تستضيف مونديال 2022 بدلا من قطر

مستشار ماكرون يزور إيران لخفض التصعيد في الخليج

فوز تونس والسعودية على البحرين والجزائر في البطولة العربية

إيران تقر بمعاناة اقتصادها: الركود تخطى التوقعات

الجنائية الدولية تطالب السودان بتسليم "البشير" أو محاكمته

مرايا الابداع

أصوات جانبية

الشاعر: أبوالقاسم الشابى

ads
منوعات

عمدة فينسيا يدعو اليونسكو لوضع المدينة على قائمة التراث العالمى

إندونيسيا تستعين بفرق "بوب" كورية فى حملة لإنقاذ غاباتها

علماء إسكتلنديون يدربون حيوان الفقمة على أغنية فيلم "حرب الكواكب"

الصحة

نصائح للتعامل مع آلام أسفل الظهر بعد الحمل

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎